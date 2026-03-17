GASTRONOMÍA

Peñín celebra en Málaga su séptimo Salón con un nivel de puntuaciones sin precedentes

Peñín celebra la séptima edición de su reconocido Salón Selección Málaga el próximo lunes 23 de marzo, de nuevo en el emblemático Gran Hotel Miramar GL en horario de 15:00 a 21:00h. El Salón Selección reunirá a 35 bodegas procedentes de 25 zonas productoras, entre las que destacan, como novedad en esta edición, Conca de Barberá, Corpinatt, Montilla-Moriles, Navarra, Pago Chozas Carrascal, Priorat, entre otras.

Isabel Naranjo