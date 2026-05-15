Paula Varona vuelve a 'su' Málaga con Espacios y luces

Fundación Unicaja presenta en el Museo de la Semana Santa de Málaga la exposición ‘Espacios y luces’ de la artista malagueña Paula Varona, que propone un recorrido por diferentes escenarios culturales y cotidianos donde la arquitectura, la memoria urbana y la presencia del mar se entrelazan a través de la pintura y con la luz como hilo conductor.

La muestra, compuesta por un total de 45 obras, se articula en tres grandes ejes temáticos. El primer bloque temático se centra en la representación de Málaga, cuyas calles, plazas y edificios históricos como la Catedral, la Plaza de la Merced o la Alcazaba aparecen atravesados por la luz cambiante del día, revelando la complejidad y el dinamismo del paisaje urbano. A través de estas escenas, la artista captura el pulso cotidiano de la vida urbana y establece un diálogo entre la arquitectura, naturaleza y vida urbana.

El recorrido expositivo continúa con una serie de paisajes marinos representados como horizontes en calma y espacios de contemplación y que evocan la estrecha relación entre las ciudades costeras y su entorno natural.