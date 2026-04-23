Patti LuPone llega por primera vez a Málaga

Bajo esta premisa, la intérprete extrae los títulos de un sombrero de copa para ejecutarlos al instante, sin guion previo ni programa cerrado.

Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone recorre estándares de Broadway, piezas menos transitadas

y clásicos del cancionero popular; un recorrido hilvanado por anécdotas y comentarios que refuerzan la complicidad con el espectador.

Patti LuPone 3 Premios Tony, 2 Olivier, y 2 Drama Desk entre otros.

Interpretó a Fantine en la producción original de Los Miserables en Londres, a Evita en la producción original de Broadway

y a Norma Desmond en el estreno mundial de Sunset Boulevard,

En Broadway articipó en roles protagónicos en Gypsy, The Roommate, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Company,

Anything Goes, Sweeny Tood, Noises Off, Master Class, The Cradle Will rock, Oliver!,

Muerte accidental de un anarquista o The Robber Birdegroom, entre otros.

Ha disfrutado de una larga asociación con David Mamet, protagonizando en Broadway producciones de sus obras T

he Anarchist, The Old Neighborhood y The Water Engine.

Es autora de las memorias más vendidas del New York Time: “Patti LuPone: A Memoir”.