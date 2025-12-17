Pasión Vega pone voz al universo de Almodóvar en el Teatro del Soho CaixaBank

La voz generosa de Pasión Vega, acompañada por el pianista y compositor Moisés P. Sánchez, nos regala la experiencia de pasearse por algunas de las canciones que, después de viajar al mundo creativo de Pedro Almodóvar, han regresado convertidas en hitos de nuestra memoria sonora y emocional como La bien pagá, Volver, A tu vera, Piensa en mí, Un año de amor, Puro Teatro, En el último trago, Cucurrucucú paloma... Músicas que impactan como suaves proyectiles en nuestra línea de flotación sentimental.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.