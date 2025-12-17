Del 25 al 27 de Junio de 2026

Pasión Vega pone voz al universo de Almodóvar en el Teatro del Soho CaixaBank

Desde hoy ya están a la venta las entradas de Pasión Almodóvar, el nuevo espectáculo de Pasión Vega, que se presentará en el Teatro del Soho CaixaBank desde el 25 al 27 de junio de 2026. Un emotivo concierto que recorrerá las canciones más representativas de la filmografía del director Pedro Almodóvar.

Isabel Naranjo

Malaga |

Musica
La voz generosa de Pasión Vega, acompañada por el pianista y compositor Moisés P. Sánchez, nos regala la experiencia de pasearse por algunas de las canciones que, después de viajar al mundo creativo de Pedro Almodóvar, han regresado convertidas en hitos de nuestra memoria sonora y emocional como La bien pagá, Volver, A tu vera, Piensa en mí, Un año de amor, Puro Teatro, En el último trago, Cucurrucucú paloma... Músicas que impactan como suaves proyectiles en nuestra línea de flotación sentimental.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

