North Residences, de Higuerón Real Estate, obtiene la certificación WELL Residence y se convierte en el primer proyecto residencial en España con este sello

¿Qué avala WELL Residence?

Otorgada por el International WELL Building Institute (IWBI), WELL Residence distingue los proyectos que cumplen exigencias verificadas por terceros en ámbitos como calidad del aire y del agua, luz, confort térmico y acústico, materiales y diseño que favorece el movimiento y el descanso. Se trata del marco residencial del estándar WELL —con más de 100 estrategias— específicamente diseñado para viviendas unifamiliares y multifamiliares.

En North Residences, la certificación acredita medidas como la ventilación y control de contaminantes para optimizar el aire interior; parámetros de seguridad del agua para consumo y uso diario; un diseño lumínico orientado a ritmos circadianos; y criterios de confort térmico y acústico por encima de los mínimos normativos, además de monitorización para el seguimiento de la calidad ambiental.

“En Higuerón Real Estate, la sostenibilidad forma parte de cómo concebimos cada proyecto. La certificación WELL Residence de North Residences refuerza nuestra apuesta por crear hogares que priorizan el bienestar, el entorno y la calidad de vida. Integrar naturaleza, arquitectura y estilo de vida con un impacto responsable es una visión a largo plazo que este reconocimiento avala”, señala Luis Garcia, Director de marketing de Higuerón Real Estate.

La certificación aplica al conjunto del proyecto, que comprende 26 viviendas de distintas tipologías, diseñadas bajo los mismos criterios de bienestar. Entre los servicios exclusivos de determinadas unidades se incluyen bodegas privadas, áticos con piscina y villas con spa, sauna, sala de cine y piscina infinity.

North Residences se integra dentro de Higuerón Resort y combina arquitectura contemporánea, conexión con la naturaleza y experiencias de bienestar en un enclave privilegiado de la Costa del Sol. Con un número limitado de viviendas —villas, áticos y apartamentos con vistas al Mediterráneo—, el proyecto destaca por luz natural, materiales de alta calidad y acceso al ecosistema de servicios del resort.

En zonas comunes, el complejo ofrece espacios orientados a una experiencia residencial completa —salas de cine, área de negocios, zonas para eventos, servicios de mantenimiento y asistencia, junto al acceso al club deportivo y bienestar del resort—, alineados con un estilo de vida activo y saludable.

Con este reconocimiento, Higuerón Real Estate consolida su posicionamiento como referente en proyectos residenciales que combinan sostenibilidad, diseño y calidad de vida, en sintonía con las nuevas demandas del mercado premium nacional e internacional.