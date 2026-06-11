Noche de San Juan en La Zambra: música, fuego y tradición para dar la bienvenida al verano

Por ello, desde el atardecer y durante la noche de San Juan, La Zambra propone una forma de vivir la tradición que va más allá de lo esperado: momentos de música en vivo, gastronomía para compartir y experiencias diseñadas para capturar la esencia de San Juan.

De la tarde a la noche: música, gastronomía y rituales en La Zambra Resort

Bamboleo: música que da ritmo a la velada

De 18:00 a 20:00, Bamboleo se transforma en un espacio íntimo donde los sentidos se activan. La propuesta incluye música en vivo, creando un ambiente que acompaña a los huéspedes mientras llega la noche y marca el inicio de la magia de San Juan. Un lugar donde el resort invita a disfrutar del momento, de la compañía y de la energía que caracteriza a La Zambra.

Palmito: tradición y espectáculo

Al caer la tarde, Palmito se convierte en escenario de un espectáculo que combina caballos, venenciador y flamenco, junto a un pebetero para quemar los deseos. La experiencia se completa con tres estaciones de comida fuera de carta (ostras, espetos y corte de jamón) y culmina con fuegos artificiales y la posibilidad de entrar en la piscina, siguiendo la tradición de sumergirse en el mar a medianoche.

En definitiva, desde la tarde en Bamboleo hasta los espectáculos en Palmito, cada instante está pensado para que todos los asistentes disfruten de la esencia del sur en su forma más inolvidable, con calma, intensidad y la autenticidad que define al resort.