Navarro Hermanos, Apymer, Cerería Zalo y CAEA, galardonados en el Día del Comercio en Andalucía

La Cámara de Comercio de Málaga ha acogido hoy un acto institucional con motivo de la celebración del Día del Comercio en Andalucía en el que se ha puesto en valor la trayectoria, la innovación y el arraigo del sector comercial, a través de la entrega de distintos reconocimientos a empresas y organizaciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo económico y social de Andalucía.

El encuentro, en el que se ha reconocido la labor de Navarro Hermanos, Apymer, Cerería Zalo y CAEA, ha contado con la presencia y participación del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Lorena García, presidenta de Málaga Comercio; José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; así como de Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Málaga, entre otros.

“La celebración del Día del Comercio en Andalucía ha supuesto una oportunidad magnífica para reconocer públicamente el esfuerzo de quienes han sostenido el comercio durante décadas, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Asimismo, es un buen momento para recordar que el comercio de proximidad ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para el empleo, la economía local y la identidad de nuestras ciudades y pueblos”, ha manifestado Lorena García, presidenta de Málaga Comercio.

Reconocimientos

El galardón a la Trayectoria Comercial ha recaído en Navarro Hermanos, empresa fundada en 1954 y referente histórico del comercio malagueño. El reconocimiento ha sido entregado por Javier González de Lara, quien ha destacado su evolución constante, su capacidad de modernización y su firme compromiso con el empleo y la economía local.

El reconocimiento al Destino Comercial ha sido concedido a Apymer, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda, por sus más de cuarenta años de trabajo en la representación y dinamización del comercio y la pequeña y mediana empresa de la ciudad y la comarca. La distinción ha sido entregada por José Carlos Escribano.

Asimismo, se ha otorgado el reconocimiento a la Organización Empresarial de Andalucía a la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), por su más de 45 años de trayectoria en la defensa y representación del comercio andaluz. El galardón ha sido entregado por Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Por último, Cerería Zalo ha sido distinguida con el galardón al Comercio Emblemático, entregado por Francisco de la Torre y Lorena García. Fundada en 1852, la cerería ha sido reconocida como uno de los comercios más antiguos de Málaga y un símbolo del patrimonio comercial, cultural y social de la ciudad. “Cerería Zalo ha representado la tradición, el oficio y el arraigo del comercio malagueño, demostrando que el comercio emblemático es también memoria viva de la ciudad”, ha precisado la presidenta de Málaga Comercio

Sector estratégico

Durante el acto se ha puesto de manifiesto que el comercio es un sector estratégico en Andalucía que, tanto por sus vinculaciones económicas como sociales y medioambientales, ha apostado por la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital como pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

En este sentido, se ha recordado que el sector comercial emplea a más de medio millón de personas en toda Andalucía, lo que representa más del 20% del tejido productivo, y agrupa a más de 133.000 empresas y cerca de 166.000 establecimientos, generando un volumen de negocio superior a los 130.000 millones de euros.

“La conmemoración del Día del Comercio en Andalucía permite rendir homenaje a empresas y organizaciones que han consolidado el sector con esfuerzo, visión y compromiso, y también sirve para reafirmar la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta por el futuro del comercio andaluz”, ha concluido Lorena García, presidenta de la patronal del comercio malagueño.