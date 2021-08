Nace un orangután de Borneo en Bioparc Fuengirola

El quipo de zoología y los veterinarios de Bioparc observa que la mayoría de los nacimientos de primates ocurren durante la noche. Así ocurrió por ejemplo con Ekan, un gorila occidental de llanura, con Saba, un orangután de Borneo, o con la cría de gibón de mejillas doradas, nacidos todos en el último año. Sin embargo, la naturaleza es impredecible. El pasado 4 de agosto Suli, hembra de orangután de Borneo que forma parte del grupo que vive en Bioparc Fuengirola, sorprendía tanto al equipo de Bioparc Fuengirola como a los visitantes, teniendo a su cría a plena luz del día y a la vista de todos. Tanto la cría como la madre se encuentran en perfecto estado, y, una vez más, Suli, que tuvo su primera cría en 2016, demuestra ser una buena madre. Desde el primer día, los visitantes que se acerquen a conocer la vida de las selvas tropicales en Bioparc pueden observar al grupo de orangutanes de Borneo en la instalación con el nuevo miembro de la familia. Junto a ella disfrutarán también de los juegos y piruetas de Saba, otro pequeño orangután, con el que en unos meses empezará a jugar.

Ésta es la única cría nacida en Europa dentro del programa de conservación europeo de la especie en los últimos 12 meses; un hecho de gran relevancia dado que la especie está críticamente amenazada. El aprendizaje diario, el conocimiento que comparten los organismos que participan en el programa de conservación y, la dedicación diaria de los equipos de zoología y veterinaria, son determinantes para que estos acontecimientos, vitales para preservar especies amenazadas, ocurran. Estos programas permiten que especies en peligro de extinción sean conocidas por el gran público, ponen a disposición de profesionales y entidades recursos para trabajar en su conservación y, a la vez, trabajan para sensibilizar a la sociedad a través de las visitas a instalaciones como Bioparc Fuengirola, sujetas a estos mismos programas.

Para poder determinar el estado de la cría y de la madre, los equipos de zoología y nveterinaria trabajan vigilando al recién nacido durante las 24 horas del día. Los profesionales no intervienen salvo que haya signos de enfermedad o abandono. Por eso la observación es clave. Les permite identificar los comportamientos que determinan un buen estado de salud de la cría, y comprobar si la madre también se comporta de forma natural. Ejemplo de ello son que la cría mame desde el primer día, que se agarre al pelo de la madre o que la madre la asee y no la deje sola.

Los orangutanes son los primates que más tiempo le dedican a la crianza de sus crías. Mientras que los chimpancés y los gorilas toman cuatro o cinco años y es habitual que solapen los periodos y cuiden de varias crías de diferentes edades a la vez, en los orangutanes esta etapa se prolonga hasta los siete años y no suelen gestar una nueva cría hasta que la primera está cerca de la independencia. Por esta razón, en los próximos siete años, podremos ver en Bioparc Fuengirola a la cría de orangután crecer y ver cómo aprende todo de su madre para que, cuando sea adulta, pueda valerse por sí sola. Sin duda, juntas nos enseñarán muchísimo sobre la naturaleza. El orangután de Borneo es una de las especies de primate más conocidas y emblemáticas de las selvas tropicales de Asia. Recientemente ha sido catalogada en grave peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde la apertura de Bioparc Fuengirola en 2001, entonces Fuengirola Zoo, el parque participa activamente en el programa de conservación y reproducción de la especie a nivel europeo (EEP), como esfuerzo para su conservación exsitu (fuera de su rango de distribución natural). Sin embargo, los programas ex situ por sí solos no son suficientes. El hábitat natural de esta especie sufre talas e incendios masivos debido a la intrusión de las industrias de aceite de palma y maderera, a lo que se suma la caza furtiva y el tráfico ilegal, causando una pérdida de entre 2.000 y 4.000 orangutanes al año.

Bioparc Fuengirola está comprometido con la situación del Orangután de Borneo y su hábitat, desde 2013. A través de la Fundación Bioparc, colabora con la asociación Borneo Nature Foundation (antes Outrop) para la conservación in situ (en su lugar

de origen) de la especie, mediante acciones de restauración de hábitat y reforestación en el bosque de Sabangau, en Borneo. Además, desarrollan actividades de investigación en el bosque, formación y desarrollo de capacidades para promover el desarrollo sostenible y educación a las poblaciones para proteger los recursos naturales de la isla. La conservación de especies es parte fundamental en la preservación de nuestro planeta. Significa educar a las poblaciones, aumentar las áreas de reservas naturales e instaurar una ética medioambiental que haga frente a la intrusión y destrucción de entornos naturales. En el mundo occidental, conocer las realidades de especies amenazadas como el orangután de Borneo, es el primer paso para tomar conciencia y querer preservarlas. No debemos olvidar que los países desarrollados somos, en realidad, los consumidores masivos de los productos comerciales producidos, de forma insostenible, en la naturaleza. Cultivos como el aceite de palma y comercios como el de las maderas tropicales, suponen la mayor amenaza para la continuidad de las selvas tropicales y la supervivencia de las especies que las habitan.