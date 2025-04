La Estación María Zambrano recupera de forma paulatina la normalidad

Numerosos pasajeros aguantan con resignación y en algunos casos hasta la desesperación, a la espera de conocer noticias sobre los trenes que puedan coger para llegar a sus destinos desde la Estación María Zambrano. Las distintas compañías que operan la alta velocidad facilitan la información a los afectados a cuenta gotas, mientras que desde primera hora de la mañana varios trenes pudieron llevar a Málaga procedentes desde Madrid, no así desde Barcelona puesto que el servicio con Andalucía, por el momento, está suspendido.

Durante la noche, Cruz Roja facilitó a numerosos viajeros que no pudieron desplazarse en el día de ayer, cama y comida en el interior de la Estación. Sin embargo, no pocos pasajeros no tuvieron conocimiento de esta posibilidad y pernoctaron en la calle, aunque los más afortunados lograron hacerlo en hoteles de la ciudad.

Por último, las dos líneas de Cercanías que unen Málaga con Fuengirola - Aeropuerto y con Álora, ya han vuelto a entrar en servicio.