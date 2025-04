Sustituye a José Miguel Luque que se jubila tras 10 años como director de la Organización

Marcelo Rosado, nuevo director de la ONCE en Málaga

El Consejo General de la ONCE ha nombrado hoy a Marcelo Rosado, hasta ahora jefe de Servicios Sociales de la ONCE en Málaga, como nuevo director de la Organización en la provincia, en sustitución de José Miguel Luque, que se jubila después de una década al frente de la ONCE de Málaga.

Isabel Naranjo