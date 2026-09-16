El Museo del Automóvil y la Moda (MAM) presenta su Libro Oficial y el documental ‘MAM, 15 años de historias’

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha presentado este martes en los cines Albéniz su Libro Oficial, una publicación concebida desde una perspectiva artística y documental que reúne la colección del museo y propone una aproximación a su identidad a través del automóvil y la moda.

La jornada se ha completado con la presentación del documental ‘MAM, 15 años de historias’, que recupera la trayectoria del museo a través de las voces y experiencias de algunas de las personas que han formado parte de ella.

El acto se ha enmarcado en la celebración del 15 aniversario del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, y contó con la presencia de Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga; Esperanza Barrios, directora de la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga; y Mariana Pineda, concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, además de las codirectoras del museo, Mar González y Elvira Carrera, y miembros de la familia Magalhães.

Un libro que recorre la colección y la identidad del MAM

La primera parte del acto ha estado dedicada al Libro Oficial del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, una publicación que ha sido concebida no sólo desde una perspectiva informativa, sino también artística, con criterios estéticos vinculados a la identidad del museo.

El libro recoge todas las piezas que conforman la colección del MAM, poniendo especial énfasis en algunas de ellas y planteando al lector una experiencia próxima a la que se encuentra el visitante durante su recorrido por las salas: un acercamiento a la historia de la humanidad a través del automóvil y la moda.

La publicación es fruto de un proceso de selección, documentación y edición desarrollado con especial atención tanto al contenido como a la forma. El proyecto editorial ha estado liderado por Ricky Dávila, director de Artefacto, en colaboración con la Dirección del MAM, buscando equilibrar el tratamiento artístico, el rigor de los contenidos y la identidad del museo.

Durante la presentación, Mariana Pineda, Mar González y Elvira Carrera han mantenido una conversación sobre el proceso de creación de la publicación y sobre el significado de contar con un libro oficial que permita acercar al público la colección y la propuesta cultural del museo.

El libro incorpora además una dimensión emocional vinculada al origen del proyecto, ya que está dedicado expresamente a João Magalhães, fundador del museo, en reconocimiento a su visión y a su compromiso con la cultura.

Quince años de historia contados por sus protagonistas

Tras la presentación del libro, la jornada cambiaba de perspectiva para centrarse en la historia del MAM y en las personas que han formado parte de ella.

La familia Magalhães, representada por Kika y João Magalhães, ha participado en una conversación en la que se han abordado los orígenes del proyecto, la colección, su llegada a Málaga y algunos de los momentos más significativos de estos quince años de trayectoria.

Esta conversación ha servido como introducción al documental ‘MAM, 15 años de historias’, una producción que reconstruye la historia del museo a través de los testimonios de sus protagonistas. El audiovisual, que ya está disponible en el canal oficial del MAM en YouTube, cuenta con la participación de la familia Magalhães, el equipo fundador y el equipo actual del museo, así como de representantes institucionales, actores culturales y profesionales de los medios de comunicación que guardan relación con la colección y el espacio museístico.

El documental plantea así un relato coral y humano sobre la evolución del MAM, poniendo el foco en las personas y en las experiencias que han acompañado al proyecto desde sus comienzos.

De esta manera, los dos proyectos presentados durante la jornada ofrecen dos aproximaciones complementarias al museo: el Libro Oficial profundiza en su colección, identidad y dimensión artística, mientras que el documental recupera las historias y las personas vinculadas a sus quince años de trayectoria.

Una mirada al presente y al futuro del MAM

La presentación de ambos proyectos se integra en el programa conmemorativo de los 15 años del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, sirviendo como cierre a un periodo de celebración de 15 años de la colección del MAM en los edificios de Tabacalera. Una celebración que también ha servido para poner en perspectiva la evolución del museo y sus próximos retos.

La trayectoria del MAM ha estado marcada en los últimos años por la incorporación de nuevas herramientas y lenguajes para acercar la colección a los visitantes. Entre ellos se encuentran las estaciones de realidad virtual, los tótems interactivos, las recreaciones digitales y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la experiencia museística.

En este contexto, la celebración del aniversario se ha planteado desde tres conceptos: innovación, memoria y personas, y compromiso de futuro con Málaga y la cultura.

La jornada de los cines Albéniz ha permitido así reunir en un mismo acto la dimensión editorial y audiovisual del aniversario, con el Libro Oficial y ‘MAM, 15 años de historias’ como dos documentos diferentes pero complementarios para acercarse a la trayectoria y a la identidad del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.