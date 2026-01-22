La multinacional húngara Cordia refuerza su estructura de liderazgo en España y Rumanía para apoyar su crecimiento en ambos países

La multinacional Cordia continúa reforzando su estructura de liderazgo en España y Rumanía con el nombramiento de CEOs o Directores Ejecutivos locales dedicados a dirigir las operaciones diarias en cada uno de estos mercados.

Como parte de esta evolución, Mauricio Mesa Gómez, anteriormente CEO para España y Rumanía, pasará a desempeñar un rol estratégico de gobierno corporativo como Presidente de los Consejos de Administración en ambos países.

Fase de crecimiento

Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país. Asimismo, Cordia también aspira a aprovechar oportunidades transfronterizas, respaldadas por sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada.

En su función como Presidente, Mauricio Mesa Gómez se centrará en la supervisión estratégica, la asignación de capital, transacciones, desinversiones, relaciones institucionales y gobierno corporativo, garantizando la alineación y estabilidad a largo plazo en ambos mercados.

“España y Rumanía son mercados con un enorme potencial y con dinámicas muy atractivas para el desarrollo residencial. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera selectiva, apostando por proyectos de calidad, ubicaciones estratégicas y una gestión responsable que nos permita generar valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. Queremos estar preparados no solo para crecer, sino para hacerlo de forma ordenada, sostenible y coherente con los estándares internacionales de Cordia”, ha explicado Mauricio Mesa.