La multinacional húngara Cordia refuerza su crecimiento en España con el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO

Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país. Asimismo, Cordia también aspira a aprovechar oportunidades transfronterizas, respaldadas por sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada.

Nuevo CEO

Fernando Rodríguez Lluesma cuenta con una sólida trayectoria como directivo en el sector inmobiliario, con amplia experiencia en compañías cotizadas y en entornos internacionales. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una visión integral del negocio, abarcando áreas clave como inversión, desarrollo de negocio, operaciones y gestión de activos.

En su nueva posición, Rodríguez Lluesma será responsable de alinear la estrategia de Cordia en España con los objetivos globales del grupo, supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad a largo plazo. Entre sus principales funciones se incluyen asegurar un flujo constante de proyectos de inversión y desarrollo, liderar la ejecución de los proyectos conforme a los planes de negocio, así como construir y consolidar un equipo de alto rendimiento.