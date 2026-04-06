ECONOMÍA

La multinacional húngara Cordia refuerza su crecimiento en España con el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO

La mutinacional húngara Cordia, grupo internacional de promoción inmobiliaria perteneciente a Futureal Group, ha anunciado el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO de la compañía en España. Este nombramiento viene a sumarse a la reciente designación de Mauricio Mesa Gómez, anterior CEO para España y Rumanía, como Presidente de los Consejos de Administración en ambos países.

Isabel Naranjo

Malaga |

cordia
La multinacional húngara Cordia refuerza su crecimiento en España con el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO | www.ondacero.es

Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país. Asimismo, Cordia también aspira a aprovechar oportunidades transfronterizas, respaldadas por sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada.

Nuevo CEO

Fernando Rodríguez Lluesma cuenta con una sólida trayectoria como directivo en el sector inmobiliario, con amplia experiencia en compañías cotizadas y en entornos internacionales. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una visión integral del negocio, abarcando áreas clave como inversión, desarrollo de negocio, operaciones y gestión de activos.

En su nueva posición, Rodríguez Lluesma será responsable de alinear la estrategia de Cordia en España con los objetivos globales del grupo, supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad a largo plazo. Entre sus principales funciones se incluyen asegurar un flujo constante de proyectos de inversión y desarrollo, liderar la ejecución de los proyectos conforme a los planes de negocio, así como construir y consolidar un equipo de alto rendimiento.

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