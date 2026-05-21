Moravia del Norte y Olomouc unidas por vuelos directos a la Costa del Sol

Moravia del Norte despliega una serie de atractivos que merece la pena descubrir por su variedad y originalidad. La memoria industrial convive en esta región con montañas onduladas, pueblos de postal y una identidad cultural que ha resistido al paso del tiempo. Sus propuestas basadas en naturaleza, cultura, deporte, gastronomía y música las convierten en destinos ideales para disfrutar de forma exclusiva o como combinados con la capital checa.

Ostrava, puerta de entrada a la cultura y los festivales

La puerta de entrada a Moravia del Norte es Ostrava, una ciudad que ha sabido reinventarse tras el declive en el siglo pasado de la minería y la siderurgia. Donde antes existía una producción incesante, hoy día encontramos espacios como el Parque Landek, con la mina Michal convertida en museo, y la espectacular planta industrial de Dolní Vítkovice, que ofrece una nueva vida a sus instalaciones. En su interior se encuentran, entre otros espacios:

• La Galería GONG: auditorio futurista integrado en un antiguo gasómetro.

• La Torre Bolt: con panorámicas extraordinarias sobre la ciudad.

• El museo interactivo U6: dedicado a la ciencia y la tecnología, ideal para entender el pasado industrial de la región.

Cada verano, además, el recinto vibra al ritmo de la música en multitudinarios festivales como Beats for Love y Colours of Ostrava, dos citas imprescindibles para los amantes de la música y la diversión.

El recorrido urbano por Ostrava puede completarse con una visita a PLATO Gallery, una galería de arte contemporáneo que está situada en un antiguo matadero y al Nuevo Ayuntamiento, con su torre de vistas panorámicas. Tampoco se puede obviar la animada ribera del río Ostravice, punto de encuentro de la amplia comunidad universitaria de la ciudad.

Para los amantes del green

Con varios campos de golf de alto nivel distribuidos entre el entorno de Ostrava y los paisajes ondulados de los Beskydy, la región permite combinar una estancia de golf con la visita a los atractivos culturales y gastronómicos del territorio.

Entre los campos se encuentran opciones para todos los niveles, desde jugadores experimentados que buscan un desafío técnico hasta principiantes que quieren disfrutar del deporte en un entorno natural privilegiado. Al pie de las montañas Beskydy se encuentra el resort de golf más grande de Chequia, con 55 hoyos, que está integrado por Čeladná Golf Resort y Golf Resort Ostravice. Además, disponen de otros tres campos de golf adaptados para campeonatos en la región.

Alta cocina y sabores locales

Moravia del Norte constituye también un destino de referencia para los amantes de la gastronomía. En este territorio conviven el recetario tradicional y la creatividad de una nueva generación de restauradores que ha situado la cocina checa en el mapa gastronómico europeo.

Uno de los emblemas de la alta cocina es el restaurante del Hotel Miura, que ha sido reconocido como Bib Gourmand por la Guía MICHELIN 2025 de Chequia. La propuesta gastronómica de su chef, Michal Göth, se apoya en productos locales y en técnicas de vanguardia, con dos menús degustación (de 5 y 7 pases) que reflejan la identidad del territorio y su naturaleza circundante. La alta cocina combinada con las instalaciones de bienestar del hotel, que cuenta con spa, piscina y acceso directo a rutas de senderismo y campos de golf, se convierte en un destino en sí mismo para el viajero que busca una escapada de calidad.

En la misma ciudad, Čeladná, se sitúa el restaurante Cattaleya también mencionado en la Guía MICHELIN. En un luminoso pabellón acristalado de planta circular se sirve un menú degustación de siete platos donde la creatividad y la sencillez del producto van de la mano.

Más allá de la alta cocina, Moravia del Norte ofrece una rica tradición culinaria que merece ser descubierta:

• Las orejas de Štramberk (Štramberské uši): dulces típicos de la localidad que se elaboran artesanalmente desde hace siglos.

• Cocina valaca en Pustevny: los restaurantes de los chalets de madera de Libušín y Maměnka, diseñados por Dušan Jurkovič, sirven platos tradicionales de la región de Valaquia, con embutidos, quesos curados y guisos de carne como protagonistas.

• Marlenka en Frýdek-Místek: visita guiada a la factoría de esta famosa marca de repostería checa, conocida por sus pasteles de miel de inspiración armenia, donde se puede conocer el proceso de elaboración y degustar sus productos.

• Cerveza Radegast en Nošovice: una de las marcas cerveceras más populares de Chequia tiene su fábrica en esta localidad. La visita a la factoría, con cata incluida, es imprescindible para los amantes de la cultura cervecera.

Excursiones desde Ostrava

En una escapada mínima de cuatro días, se pueden añadir excursiones cercanas que complementen la propuesta urbana:

• Montañas Beskydy: bosques, senderos y las coloridas construcciones de madera de Libušín y Maměnka en Pustevny, diseñadas por el arquitecto Dušan Jurkovič.

• Štramberk: el pueblo más pintoresco de la región, con calles empedradas, casas de madera y una torre medieval. Ideal para conocer leyendas y degustar sus “orejas”.

• Kopřivnice - Museo Técnico Tatra: la historia de esta legendaria marca de vehículos, pionera en ingeniería de camiones y automóviles, narrada a través de una completa colección.

• Hukvaldy: casa museo del compositor Leoš Janáček y ruinas de un castillo medieval en el que se celebra un festival anual en su honor.

• Karlova Studánka: localidad balnearia situada en las montañas de Jeseníky, que es famosa por sus manantiales y por tener el aire más puro de Europa Central.

• Visitas a castillos: Hradec nad Moravicí, Raduň y Sovinec.

Una escapada a Olomouc

A tan solo una hora en tren o en coche (90 km) desde Ostrava, Olomouc constituye una de las escapadas más recomendables para quienes visiten Moravia del Norte. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga algunas de las joyas barrocas más notables de Centroeuropa:

• La Columna de la Santísima Trinidad: monumento barroco del siglo XVIII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, considerado el conjunto escultórico barroco más grande de Europa Central