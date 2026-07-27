María Jesús Pérez, responsable de la tienda El Rocío trajes flamenca

La moda flamenca gana fuerza y los complementos marcan tendencia esta Feria de Málaga

La Feria de Málaga se acerca y las tiendas especializadas ultiman los preparativos. Los complementos vuelven a ser los grandes protagonistas de la temporada, según explica María Jesús Pérez, responsable de la tienda malagueña El Rocío.

Redacción

Málaga |

En esta entrevista, María Jesús Pérez nos hablará de las tendencias que marcarán la moda flamenca este año como los lunares o los trajes lisos, los diferentes complementos y la creciente afición de la gente joven por vestir de flamenca durante la Feria, una tradición que sigue en aumento generación tras generación. Además, ofrecerá información práctica sobre los horarios de atención de la tienda y la variedad de precios disponibles para adaptarse a todos los bolsillos, con opciones para mujeres, hombres y niños.

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