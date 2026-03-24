Miranza impulsa el diálogo empresarial con el primer “Encuentro Miranza” en su clínica malagueña

La clínica malagueña de Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 40 centros en la Península Ibérica, ha celebrado la primera edición del “Encuentro Miranza”, una iniciativa que nace con el objetivo de crear un espacio de colaboración entre entidades, reforzar su presencia en el tejido social malagueño y concienciar sobre la importancia de la salud visual.

El evento, celebrado ayer en las instalaciones de la clínica (c/ Huertas, 18), reunió a más de una veintena de empresarios y representantes de organizaciones locales, quienes participaron en una jornada diseñada para fomentar la conexión, el intercambio de ideas y el conocimiento del ámbito oftalmológico.

La jornada comenzó con una intervención del director territorial de Miranza en Andalucía, Jonás Moráis D’Almeida, quien presentó la visión y el compromiso del grupo a nivel nacional y cómo desde hace dos años, su excelencia médica está en Málaga. A continuación, los asistentes disfrutaron de una ponencia a cargo del consultor y formador Damián García, titulada “Ligar y vender se parecen más de lo que crees”, que aportó una perspectiva dinámica sobre la comunicación y las relaciones en el entorno empresarial.

Posteriormente, los participantes realizaron una visita guiada por las instalaciones, donde pudieron conocer de primera mano el extraordinario equipo técnico y humano de la clínica. Durante el recorrido, los profesionales explicaron las distintas especialidades oftalmológicas, destacando su alta capacidad quirúrgica en áreas como cataratas, miopía, presbicia, retina, glaucoma y oculoplastia, entre otras, así como en cirugía estética del ojo. Además, los asistentes que lo desearon pudieron someterse a una prueba de visión.

La visita incluyó también el acceso a los quirófanos, lo que permitió a los asistentes comprender mejor la importancia del cuidado de la visión, así como derribar ciertos mitos en torno a las soluciones quirúrgicas y los tratamientos estéticos oculares.

Entre los asistentes se encontraban representantes de entidades como AJE, AMUPEMA, medios de comunicación y profesionales del ámbito sanitario de Málaga, quienes valoraron muy positivamente la experiencia, destacando la calidad del equipo.

Con esta iniciativa, Miranza refuerza su compromiso con la sociedad malagueña y anuncia la continuidad de estos encuentros, con una próxima edición prevista para el mes de abril, en la que seguirá promoviendo la concienciación sobre el cuidado de la salud visual.

Desde su puesta en marcha hace dos años, la clínica malagueña se ha consolidado como un centro de referencia, gracias a sus modernas instalaciones en el centro de la ciudad, su avanzada tecnología en diagnóstico y cirugía, y un equipo médico altamente cualificado. Miranza Málaga destaca por su amplia capacidad quirúrgica en patologías como cataratas, miopía, presbicia, retina, glaucoma y oculoplastia, así como por su especialización en trasplante de córnea y tratamientos de estética ocular.