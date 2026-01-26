McArthurGlen Málaga cierra 2025 con un incremento del 9% en ventas y del 6% en afluencia, alcanzando los 9,2 millones de visitantes

Desde su apertura en 2020, más de 40 millones de personas han visitado McArthurGlen Málaga, confirmando su atractivo tanto para el público local como para el visitante internacional. Uno de los grandes hitos de 2025 ha sido, de nuevo, el resultado récord en ventas Tax Free, con un crecimiento especialmente relevante de clientes procedentes de China, Estados Unidos, Turquía, Argentina, o India, entre otros. Estos datos refuerzan la imagen del centro y del destino Málaga como un referente cada vez mayor de turismo premium en el sur de Europa.

Liderazgo en rendimiento económico

En 2025, McArthurGlen Málaga ha sido reconocido como el primer outlet de España y el tercero de Europa en rendimiento económico por las propias marcas, según el Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE), elaborado por la consultora Ecostra en colaboración con el instituto de investigación francés Magdus. Este ranking certifica el excelente desempeño económico del centro desde el punto de vista de los operadores.

Asimismo, el centro ha sido de nuevo el mejor valorado de todo el grupo McArthurGlen en satisfacción de consumidores, destacando especialmente la selección de marcas, el trato del personal y el atractivo del precio outlet, factores clave en la fidelización de visitantes.