¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Nuestra primera propuesta nos lleva hasta el Teatro Cervantes, y la amplia programación con motivo del 43 Festival de Teatro. Hoy y mañana, Juan Echanove y Joaquiín Climent presentan Esencia. Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y reflexiones. Entradas desde los 14 a los 42 euros.

Sábado y domingo, Ana Duato y Darío Grandinetti estarán en el Teatro Cervantes con La música. Él y Ella. Hicieron como todo el mundo, se casaron, formaron un hogar y después, de pronto, se vieron arrancados uno del otro por la fuerza terrible de la incomunicación. El sábado a las 20h, el domingo a las 19h, y desde los 12 a los 36 euros.

El lunes, Anabel Alonso protagoniza La mujer rota, a las 20h y con un precio único de entradas de 30 euros. El martes a las 20h., Todos los ángeles alzaron el vuelo. A las 20h. con entradas desde los 11 a los 30 euros.

Y ya el, y, Pilar Castro, Roberto Enríquez, Ángela Cremonte y Carmen Balagué llegan con, basada en la novela del mismo nombre y que habla sobre cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con total impunidad con los menos favorecidos, y de cómo el sexo y la necesidad de poseer marcan, a menudo, nuestras vidas. A las 20h., desde los 12 a los 36 euros.

En el Teatro del Soho, Los Yugoslavos llegan viernes y sábado, a las 19h. Una obra escrita y dirigida por el prestigioso dramaturgo Juan Mayorga protagonizada por Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas. Todo empieza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro. Lo que el camarero ruega a ese desconocido es que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. Entradas agotadas.

Música en directo

Miguel Poveda canta mañana en el Centro Cultural María Victoria Atencia a los poetas de la generación del 27, pero no quedan entradas disponibles.

Para lo que sí que quedan entradas, es para ir mañana viernes a partir de las 20:30 la VI edición de la Fiesta y Concierto homenaje al Pop y el Rock en Español de los años 80 y 90 con los tributos a Mecano (Mecanomanía), a Hombres G (Hombres B) y a El Último de la Fila de (A Contrarreloj) en la Sala Trinchera de Málaga. Con entradas desde los 18 euros.

Al Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), llega este sábado Carmina Burana y el Concierto de Aranjuez. A las 18h con entradas desde los 59,15 euros.

La malagueña Alba Lamerced actuará el sábado en La Cochera y el cantante de música urbana Eladio Carrión en el Palacio de Deportes, con las entradas ya agotadas.