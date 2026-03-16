Maserati se suma al V MAM Fashion Forum y refuerza la conexión entre lujo, automoción y moda en Málaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) anuncia la incorporación de Maserati como nuevo patrocinador del V MAM Fashion Forum, el encuentro internacional que reunirá el próximo 24 de abril de 2026 a destacadas personalidades del sector de la moda, el diseño y la industria creativa.

La presencia de la emblemática firma italiana en esta quinta edición ha sido posible gracias a la estrecha relación y colaboración con Safamotor, grupo empresarial con una sólida trayectoria en el sector de la automoción y estrechamente vinculado al Museo. Esta alianza refuerza el vínculo natural entre automoción, diseño y moda, tres disciplinas que comparten valores como la innovación, la excelencia estética y la creatividad.

El MAM, epicentro de la moda

El MAM Fashion Forum se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia para profesionales del sector, reuniendo a diseñadores, empresarios, comunicadores y especialistas con el objetivo de analizar los retos actuales de la industria y generar nuevas conexiones dentro del ecosistema de la moda. El foro nace precisamente con la vocación de crear un espacio de diálogo y reflexión que impulse el desarrollo de la cultura de la moda y favorezca el intercambio de conocimiento entre sus protagonistas.

La incorporación de Maserati refuerza además la identidad del propio Museo del Automóvil y la Moda, un espacio único donde conviven vehículos clásicos de firmas emblemáticas y piezas de alta costura de grandes diseñadores internacionales, poniendo de relieve la estrecha relación entre el diseño automovilístico y la creación de moda.

Con este nuevo patrocinio, el V MAM Fashion Forum continúa sumando aliados estratégicos que contribuyen a consolidar el evento como uno de los grandes encuentros profesionales de la moda en el sur de Europa, reforzando además la proyección internacional de Málaga como escenario para el diálogo entre creatividad, cultura y diseño.