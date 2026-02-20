Más de 1.200 empresarias representadas en el II Foro Provincial de Mujeres Empresarias de Pequeños Municipios se comprometen a aunar fuerzas para aumentar su competitividad

Más de 1.200 empresarias y profesionales del conjunto de la provincia han estado representadas este jueves en el II Foro Provincial de Empresarias de Pequeños Municipios organizado por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) en colaboración con el Área de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga.

En el encuentro, celebrado en el MedPlaya Hotel Pez Espada de Torremolinos, las líderes de los colectivos reunidos han suscrito una carta de compromiso. Un documento mediante el cual se comprometen a aunar fuerzas para mejorar la competitividad de las empresarias que agrupan.

El convenio incluye un compromiso de cooperación mediante el cual compartirán información, experiencias así como calendario de eventos. Se trata de una iniciativa impulsada por Amupema con su presidenta a la cabeza, Rocío García.

“Hoy queremos con esta carta de compromiso materializar que juntas somos más fuertes. Somos más de 1.200 empresarias de todos los sectores y de todos los puntos de la provincia: estamos en el mismo barco. Compartiremos información, experiencias para hacernos más grandes, ganando así representatividad, visibilidad, mejorando nuestra competitividad y erigiéndonos como interlocutoras Ante cualquier administración o colectivo”, ha señalado García.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, Mariola Vergara, ha hecho referencia a esos “suelos pegajosos” que dificultan el crecimiento profesional de la mujer en los distintos ámbitos y ha recalcado la importancia de que, en este caso, una administración pública como la Diputación provincial apoye estos foros que “sirven de altavoz para las pequeñas empresarias de las zonas rurales”, quienes, ha recordado, lo tienen aún más difícil.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, presente en el acto, ha agradecido la elección de Torremolinos para su celebración. “Torremolinos es la cuna de la diversidad y es una ciudad que abraza siempre. Aquí cada uno es lo que quiere ser”, ha afirmado. “Sois el pulmón real del emprendimiento en Málaga”, ha destacado.

Del Cid, Vergara y García han destacado la importancia de la colaboración público-privada para llevar a cabo iniciativas como la que les ha reunido hoy en el II Foro Provincial de Mujeres Empresarias de Pequeños Municipios para impulsar la consolidación del emprendimiento femenino.