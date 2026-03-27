Marenostrum Fuengirola se consagra como el segundo ciclo de conciertos más multitudinario de España en 2025

En tan solo 10 años y coincidiendo con su décimo aniversario, el recinto fuengiroleño ha logrado situarse entre los espacios culturales más relevantes del país, manteniendo cifras de asistencia sostenidas y una programación que atrae a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Durante la edición de 2025, Marenostrum Fuengirola celebró un total de 35 conciertos, alcanzando una cifra de 191.573 entradas vendidas. Además, el recinto destaca por su modelo de gestión y su apuesta por la sostenibilidad y la innovación; en este ámbito, ha recibido, entre otros reconocimientos, el de AENOR por su certificación de huella de carbono, que lo posiciona como un referente en la gestión responsable dentro del sector de la música en vivo.

Este crecimiento se apoya también en una estrategia que combina diversidad artística, proyección internacional y compromiso medioambiental, aspectos que han permitido al ciclo mantenerse como uno de los más atractivos para público y artistas, tal y como ha venido demostrando en los últimos diez años.

El potencial del recinto, ubicado en un enclave único junto al Castillo Sohail, continúa atrayendo a grandes producciones musicales, situando a Fuengirola en el circuito de las grandes giras internacionales, al nivel de otras ciudades clave del país.

De cara a 2026, Marenostrum Fuengirola afronta su undécima edición con una programación ambiciosa que incluye más de 40 días de conciertos y más de 100 artistas nacionales e internacionales. Con más de 200.000 entradas ya vendidas y una previsión que supera los 240.000 asistentes, el recinto continúa reforzando su papel como motor cultural, turístico y económico de la Costa del Sol.