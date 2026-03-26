NOMBRAMIENTOS

El Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer nombra a Juan Carlos Martín nuevo presidente provincial en Málaga

El Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer ha nombrado a Juan Carlos Martín García nuevo presidente provincial en Málaga, sustituyendo en el cargo a Joaquín Morales Rubio que presentó su dimisión el pasado 15 de diciembre. Directivo malagueño en el sector financiero, con 33 años de experiencia, Martín aporta un excelente perfil en dirección de equipos, organización territorial y mejora de procesos.

Isabel Naranjo

Malaga |

AECC
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Nada más asumir la responsabilidad, Juan Carlos Martín se ha reunido con los presidentes de las sedes locales en la provincia de Málaga y con profesionales y voluntariado. El objetivo ha sido escuchar, alinear prioridades y fortalecer la coordinación para que los servicios lleguen de forma equitativa a todos los municipios.

Nacido en Málaga (8 de diciembre de 1966), Juan Carlos Martín tiene tres hijos y es el menor de tres hermanas. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Málaga), inició su carrera en CaixaBank a los 22 años, ocupando responsabilidades que fueron desde la Cámara de Compensación hasta la subdirección y dirección de oficinas en diferentes provincias. Con 40 años pasó a dirigir el Área de Negocio de Málaga capital y posteriormente el Área de Negocio de la Costa del Sol, coordinando más de 150 personas y más de 40 oficinas. Participó en integraciones bancarias como Banca Cívica, Banco de Valencia y Barclays. Su formación se completa con programas ejecutivos en ESADE y San Telmo, así como la certificación CISI y un posgrado en asesoramiento financiero por la Universidad Pompeu Fabra

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