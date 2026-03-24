Juanma Moreno defiende que cuanto menos se hable de Vox en la campaña en Andalucía, mejor: "No debemos estar obsesionados"

Carlos Alsina ha entrevistado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, con motivo del adelanto electoral en la comunidad, cuyos comicios se celebrarán el próximo 17 de mayo. El anuncio, realizado este lunes, ha sorprendido al resto de formaciones políticas, muchas de ellas sin candidatos ni programas definidos, y ha descartado además la posibilidad de una coincidencia con unas hipotéticas elecciones generales.

Moreno Bonilla ha defendido la decisión asegurando que la legislatura estaba prácticamente agotada y que, en política, "siempre gusta pillar por sorpresa a tus rivales políticos". Entre los motivos que han influido en la fecha elegida, ha señalado la voluntad de evitar coincidencias con eventos como la visita del Papa a España o la romería del Rocío en Huelva. Asimismo, ha negado que retrasara el anuncio para condicionar al Gobierno central: ha insistido en que se trata de la fecha que considera más adecuada para favorecer la participación.

Siempre gusta pillar por sorpresa a tus rivales políticos

El presidente andaluz ha advertido de que su principal rival es la abstención y el exceso de confianza entre sus votantes. Según ha explicado, percibe en la calle una sensación de que "no hay adversario", algo que considera un riesgo en términos de movilización electoral.

Mi principal rival es la abstención y el exceso de confianza

Pide no centrar el foco en Vox

En cuanto a la estrategia de campaña, Moreno Bonilla ha restado protagonismo a Vox: "Cuanto menos hablemos de Vox mejor". Ha reivindicado su hoja de ruta basada en "gobernar para todos" y ha subrayado que su objetivo es consolidar al Partido Popular como "el partido favorito de los andaluces". "Vox hará su campaña y nosotros haremos la nuestra. Vamos a buscar no depender de nadie", ha añadido.

Sobre Vox, ha insistido en que "es un esfuerzo inútil" centrar la campaña en esa formación. Aunque no descarta el diálogo, ha subrayado que su partido no debe "estar obsesionado" con la ultraderecha. Ha reconocido, no obstante, que existen puntos de coincidencia, especialmente en materia económica, junto a otras diferencias relevantes.

El dirigente popular también ha señalado que su intención es evitar situaciones de bloqueo institucional como las que, a su juicio, se están produciendo en otras comunidades y el Gobierno de España, mencionando el caso de Extremadura, donde —según ha recordado— han pasado meses sin que se haya podido formar gobierno.

Lejos de pactos con el PSOE

Preguntado por la posibilidad de alcanzar acuerdos con el Partido Socialista, Moreno Bonilla ha reconocido que en el pasado ha llegado a entendimientos con el PSOE andaluz, aunque ha matizado que "depende de la persona". En este sentido, ha mostrado escepticismo respecto a María Jesús Montero, a quien ha definido como "la sanchista más férrea que tenemos en este país", dudando de que pueda plantearse un pacto con ella.

Moreno Bonilla ha anticipado además una campaña complicada: "Esta campaña va a ser muy dura y muy sucia por parte del Partido Socialista". En este contexto, Alsina le ha planteado la posibilidad de un cara a cara con María Jesús Montero, a lo que el presidente andaluz ha respondido que no tiene inconveniente: "No tengo problema de comparar mi modelo y el suyo, que son claramente distintos".

Por último, en relación con el contexto internacional en riesgo por la guerra en Irán y sus posibles efectos en España, ante los que el Gobierno ha planteado un paquete de medidas que busca aprobar en el Congreso, ha apuntado que el debate corresponde al ámbito nacional, aunque se ha mostrado abierto a medidas como la bajada de impuestos a los combustibles: "Vamos a verlo". En todo caso, ha concluido que "si el Gobierno actuara de buena fe tendría más apoyos".