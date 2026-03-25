La canadiense Devolutions refuerza su presencia europea con la apertura de su primera oficina en Málaga

Un nuevo punto estratégico en Europa

La nueva oficina actuará como centro estratégico para el soporte multilingüe al cliente y las operaciones comerciales regionales, así como para el impulso de la comunidad de la empresa canadiense en toda la región EMEA. El equipo de Málaga, que contará con entre cinco y diez empleados durante su fase inicial, ofrecerá servicios en español, alemán, inglés y francés.

Una implantación impulsada por la dinámica regional

«La apertura de una oficina en Málaga marca un hito importante para Devolutions», afirmó David Hervieux, presidente y director ejecutivo de Devolutions. «Europa siempre ha ocupado un lugar central en nuestra historia, y esta nueva implantación nos acerca aún más a los clientes que confían en nosotros cada día. Hemos elegido Málaga por dos razones principales: su sector tecnológico está en pleno crecimiento y su cultura y energía reflejan perfectamente quiénes somos como empresa. Es el lugar adecuado para nosotros».

La reputación de Málaga como polo tecnológico en expansión, a menudo denominada la «Silicon Valley española», la convierte en un entorno favorable para continuar el desarrollo internacional de la compañía. Además, el talento cualificado y multilingüe de la región respalda el objetivo de Devolutions de construir una estructura europea sostenible, reduciendo así la dependencia de operaciones en remoto.

Un papel clave en el soporte ofrecido por Devolutions

La oficina de Málaga respaldará toda la gama de productos de la empresa, incluidas soluciones centradas en la gestión de contraseñas del personal y los accesos remotos para el trabajo y las operaciones de TI, así como soluciones dedicadas a la gestión de accesos privilegiados.

«La creación de esta nueva oficina responde, ante todo, a la necesidad de mantener una relación más directa con las organizaciones a las que apoyamos en Europa», explicó Maurice Côté, vicepresidente de Producto de Devolutions. «Contar con presencia local nos permite comprender mejor el entorno, integrarnos en la comunidad, facilitar el intercambio y adaptar nuestras acciones a las necesidades expresadas por nuestros clientes en la región».

Maurice Côté se trasladará a Málaga para respaldar esta nueva fase de crecimiento. Supervisará la alineación estratégica, la integración de productos y la ejecución de las prioridades regionales.

Acerca de Devolutions

Fundada en Canadá en 2010, Devolutions es líder mundial en la gestión de conexiones remotas y accesos privilegiados (PAM), con una oferta dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y organizaciones de tamaño medio. Devolutions proporciona soluciones informáticas seguras y eficientes que permiten a los equipos gestionar accesos, contraseñas y conexiones remotas, automatizando y reforzando los entornos de TI sin comprometer el rendimiento.

Gracias a una cartera creciente de inversiones estratégicas, que incluye colaboraciones en código abierto (open source) y plataformas de automatización inteligente, Devolutions apuesta por construir un ecosistema tecnológico sostenible que respalde a los profesionales de TI a escala mundial. En la actualidad, más de un millón de usuarios en 140 países confían en Devolutions para simplificar y proteger sus operaciones.