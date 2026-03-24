Málaga impulsa un potente ecosistema de ciberseguridad

Junto a Google, otras grandes compañías tecnológicas han reforzado su presencia en la ciudad. Empresas como Capgemini, Babel o Accenture han ampliado sus equipos en la capital malagueña para trabajar en proyectos de transformación digital, cloud computing y ciberseguridad para clientes internacionales. Estas compañías se han instalado principalmente en el Málaga TechPark (Parque Tecnológico de Andalucía), que alberga ya a cientos de empresas tecnológicas y se ha convertido en uno de los principales hubs de innovación del sur de Europa.

El crecimiento del sector también se sustenta en empresas españolas que han desarrollado un fuerte posicionamiento en el ámbito de la seguridad informática. Entre ellas destaca Hispasec Sistemas, considerada una de las compañías pioneras en el análisis de malware en España. La empresa malagueña es conocida por haber creado VirusTotal, plataforma que posteriormente fue adquirida por Google y que sigue operando desde la ciudad.

A su alrededor ha surgido un tejido empresarial cada vez más especializado en la protección digital, auditorías de seguridad y gestión de riesgos tecnológicos. Empresas como Ingenia, Solbyte, Qualoom, Ciberso o CMSI ofrecen servicios avanzados de ciberseguridad que abarcan desde el pentesting y la monitorización de amenazas hasta el cumplimiento normativo y la protección de infraestructuras digitales.

El ecosistema se completa con startups tecnológicas que están aportando nuevas soluciones innovadoras en el ámbito de la seguridad digital. Entre ellas se encuentra

Lunamic, empresa especializada en peritaje informático, análisis forense digital y proyectos de ciberseguridad aplicada a entornos empresariales y legales.

Este dinamismo empresarial está generando una creciente demanda de profesionales especializados, lo que ha impulsado también nuevas iniciativas formativas en la ciudad. En este contexto, ESSCA School of Management ha inaugurado recientemente su campus en Málaga, reforzando la oferta educativa internacional en ámbitos relacionados con la tecnología y los negocios. ESSCA ofrece el programa Bachelor in International Management, un grado internacional de tres años impartido íntegramente en inglés. En el tercer curso, los estudiantes pueden elegir una especialización en Business Artificial Intelligence, Data & Cybersecurity, diseñada para formar perfiles capaces de comprender tanto las dimensiones tecnológicas como estratégicas de la seguridad digital en las organizaciones.

“Las empresas necesitan cada vez más profesionales que comprendan la intersección entre tecnología, datos y gestión empresarial”, explica Stéphane Ruiz, director de ESSCA en Málaga. “Nuestro objetivo es formar estudiantes capaces de trabajar en entornos globales donde la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad son ya factores clave para la competitividad”.

Según Ruiz, el crecimiento del ecosistema tecnológico de la ciudad ofrece una oportunidad única para conectar la formación con la empresa. “Málaga está viviendo un momento extraordinario. La presencia de multinacionales tecnológicas, startups innovadoras y centros de investigación crea un entorno ideal para que los estudiantes puedan desarrollar carreras en sectores digitales de alto impacto”.

El auge del sector también está atrayendo talento internacional y contribuyendo a la diversificación económica de la ciudad. Con el respaldo de instituciones locales, universidades y empresas tecnológicas, Málaga continúa reforzando su posicionamiento como hub europeo de innovación digital.

La convergencia entre empresas globales, compañías locales especializadas y programas educativos orientados al futuro está configurando un ecosistema sólido que apunta a seguir creciendo en los próximos años. En este contexto, la ciberseguridad se perfila como uno de los pilares estratégicos del desarrollo tecnológico de la ciudad.