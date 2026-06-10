Marenostrum Fuengirola celebra la magnífica temporada del Málaga CF con la campaña “Ser malaguista suena muy bien”

Marenostrum Fuengirola impulsa una acción bajo el lema “ser malaguista suena muy bien”, en reconocimiento a la magnífica temporada del conjunto blanquiazul. La organización anima a todos los asistentes al concierto de Dani Martín este sábado a venir con los colores del equipo, con la intención de convertir el recinto en una marea malaguista.

Será una de las grandes noches del verano. Con todas las entradas agotadas para el concierto, se espera una gran respuesta del público a esta iniciativa, convirtiendo el espectáculo de Dani Martín en una auténtica muestra de apoyo al Málaga CF, donde la música y el sentimiento malaguista serán los protagonistas.

Habrá sorpresas y sorteos para los asistentes que acudan con los colores del equipo y suban sus fotos a redes sociales con el hashtag #sermalaguistasuenamuybien. Además, el personal del recinto irá ataviado con camisetas conmemorativas del Málaga CF y el escudo malaguista se proyectará sobre las murallas del Castillo Sohail y en las pantallas del recinto.

Marenostrum Fuengirola reafirma así su compromiso con la provincia de Málaga y con aquellas iniciativas que contribuyen a fortalecer el orgullo de pertenencia y la proyección de nuestro territorio. Con esta acción, el recinto se suma al respaldo que toda la afición malaguista está brindando al equipo en un momento clave, convirtiendo la cita de este sábado en una muestra más del apoyo de toda Málaga a su club.