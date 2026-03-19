Mar de Frades: el albariño que expresa el paso del tiempo

Procedente de un viñedo excepcional situado en el corazón del Val do Salnés, Finca Valiñas nace de una de las parcelas más emblemáticas de la bodega. Allí, el albariño crece bajo la influencia directa del Atlántico, sobre suelos graníticos y en un microclima que imprime al vino frescura y una identidad profundamente ligada a su origen.

El tiempo como ingrediente: este vino ofrece una interpretación más compleja y reposada de la variedad. Tras su elaboración, realiza una crianza prolongada sobre lías, un proceso que aporta mayor estructura, profundidad aromática y una textura sedosa que evoluciona con los años. El resultado es un blanco con una dimensión distinta: intenso, mineral y con una capacidad de guarda poco habitual en su categoría.

En nariz aparecen notas de fruta blanca madura, piel de cítricos y delicados recuerdos florales, acompañados de matices salinos y un fondo mineral que evocan el paisaje atlántico del que procede. En boca se muestra amplio, elegante y persistente, con una acidez equilibrada que aporta frescura y alarga el final.

Por su estructura y profundidad, Finca Valiñas es también un vino de marcada vocación gastronómica, ideal para elevar el disfrute en mesa, la conversación y los momentos que merecen celebrarse.

Para quienes buscan un regalo con significado, Finca Valiñas se convierte en una forma especial de celebrar el Día del Padre: un brindis por todo aquello que los años han sabido construir.