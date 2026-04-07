Málaga volverá a convertirse este verano en punto de encuentro de la gran música internacional con la llegada de Il Volo

Il Volo vuelve a España dentro de su nueva gira mundial 2026–2027, con un ambicioso tour internacional que llevará al trío italiano por algunos de los principales escenarios del mundo. En ese recorrido global, Málaga y el 101 Music Festival es ya una de las paradas confirmadas, reforzando el estrecho vínculo del grupo con el público español y consolidando su propuesta artística como uno de los espectáculos vocales más reconocibles y aclamados del circuito internacional.

Con una sólida trayectoria internacional, millones de seguidores en todo el mundo y una puesta en escena elegante, emocionante y de gran formato, Il Volo ofrecerá en Málaga una de las citas más especiales del verano, en una noche que promete reunir emoción, calidad musical y una conexión única con el público.

Entradas a la venta desde mañana

Las entradas estarán disponibles desde mañana, 8 de abril, a las 11:00 horas, a través de www.malagaentradas.com y en la red habitual de El Corte Inglés.