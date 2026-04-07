Dentro de la programación del 101 Music Festival Costa del Sol 2026.

Málaga volverá a convertirse este verano en punto de encuentro de la gran música internacional con la llegada de Il Volo

El célebre trío italiano, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, aterrizará en la capital malagueña con su nuevo World Tour 2026–2027, una gira internacional con la que volverán a emocionar al público de todo el mundo gracias a una propuesta artística que fusiona la potencia vocal de la tradición lírica con la sensibilidad y cercanía del pop contemporáneo, con un repertorio que recorrerá algunos de sus temas más emblemáticos y nuevas interpretaciones dentro de una gira concebida para celebrar la fuerza universal de la música.

Isabel Naranjo

Malaga |

Concierto
Málaga volverá a convertirse este verano en punto de encuentro de la gran música internacional con la llegada de Il Volo | www.ondacero.es

Il Volo vuelve a España dentro de su nueva gira mundial 2026–2027, con un ambicioso tour internacional que llevará al trío italiano por algunos de los principales escenarios del mundo. En ese recorrido global, Málaga y el 101 Music Festival es ya una de las paradas confirmadas, reforzando el estrecho vínculo del grupo con el público español y consolidando su propuesta artística como uno de los espectáculos vocales más reconocibles y aclamados del circuito internacional.

Con una sólida trayectoria internacional, millones de seguidores en todo el mundo y una puesta en escena elegante, emocionante y de gran formato, Il Volo ofrecerá en Málaga una de las citas más especiales del verano, en una noche que promete reunir emoción, calidad musical y una conexión única con el público.

Entradas a la venta desde mañana

Las entradas estarán disponibles desde mañana, 8 de abril, a las 11:00 horas, a través de www.malagaentradas.com y en la red habitual de El Corte Inglés.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer