El 66% de los andaluces no utiliza protección solar como hábito diario

El estudio pone de manifiesto que la mitad de los andaluces tienen dudas sobre los protectores solares, lo cual incide directamente en su aplicación y por tanto su eficacia. Concretamente, el 44% no tiene claro cómo interpretar el factor de protección solar (SPF), cuál es el adecuado para su piel y qué cantidad debe echarse. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar la educación en fotoprotección y facilitar información clara sobre el uso correcto del protector solar para fomentar hábitos más eficaces.

“Las recomendaciones indican una cantidad aproximada de 2 mg de crema por centímetro cuadrado de piel, aunque en la práctica es difícil de medir. Por eso se utiliza la regla de los dos dedos por zona”, explica María Segurado, asesora dermatológica de NIVEA SUN. “El cuerpo se divide en nueve zonas principales, y cada una requiere una dosis equivalente para garantizar una protección adecuada”.

Más allá de la cantidad, el estudio revela que la reaplicación sigue siendo la gran asignatura pendiente. El 53% de los andaluces solo se aplica el protector antes de comenzar su exposición, ignorando uno de los pasos más determinantes para una protección real y eficaz. "Hay que reaplicarse cada dos o tres horas para que el SPF sea efectivo, sobre todo después de hacer deporte o bañarse", afirma la Dra. Segurado.

“Todos los días sale el sol”: hacia la desestacionalización de la protección solar

Conscientes de la necesidad de integrar la protección solar en el día a día, NIVEA SUN pone en marcha “Todos los días sale el sol” para hacer un llamamiento a incorporar la fotoprotección como un hábito cotidiano integrándolo en cualquier momento del año. A través de actividades de concienciación y demostraciones prácticas, NIVEA SUN quiere demostrar que protegerse del sol puede ser un gesto sencillo y natural, independientemente de la época del año.

“El Barómetro del Sol confirma que existe una gran conciencia sobre los riesgos de la exposición solar pero todavía queda camino por recorrer para transformar esa preocupación en hábitos diarios de protección. Desde NIVEA SUN queremos educar y contribuir a la desestacionalización el uso del protector solar y convertirlo en un hábito diario para garantizar la protección de todos los españoles.” Amaia Ansoategui, Brand Manager de NIVEA SUN.

A través de esta iniciativa, NIVEA SUN refuerza además su compromiso con la educación en fotoprotección y la prevención del cáncer de piel, una labor que impulsa también mediante su colaboración, por segundo año consecutivo, con la Asociación Española Contra el Cáncer.