"Málaga es líder en el segmento del alojamiento flexible"

Los días 13 y 14 de mayo se celebrará en Málaga el Vitur Summit 2026, uno de los eventos más relevantes del sector de alojamiento flexible en Europa.

El alojamiento flexible, o flex living, es un modelo híbrido enfocado en estancias medias (semanas/meses), con viviendas totalmente equipadas y con servicios incluidos (limpieza, Wi-Fi), ideal para trabajadores remotos o nómadas digitales. A diferencia de la vivienda turística, diseñada para estancias cortas vacacionales, el flex living ofrece mayor duración, contratos flexibles y un enfoque funcional, no meramente de ocio.

Durante estos dos días se darán cita que inversores, operadores, expertos, asociaciones sectoriales, destinos y administraciones públicas con una agenda de alto nivel y un networking diseñado para la toma de decisiones estratégicas a los directivos senior y líderes del sector, potenciando la generación y aceleración de negocio y alianzas clave para el futuro del sector.