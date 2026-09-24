Málaga conmemora el Día Mundial del Turismo con una programación especial en 31 museos, centros expositivos y monumentos

Málaga volverá a sumarse el próximo domingo 27 de septiembre a la celebración del Día Mundial del Turismo con una programación especial en 31 museos, centros expositivos y monumentos de la ciudad, que ofrecerán jornadas de puertas abiertas y, en algunos casos, visitas guiadas gratuitas. La iniciativa está organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga junto a los espacios participantes y se desarrolla este año bajo el lema ‘Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo’.

Los espacios participantes este año son la Catedral de la Encarnación, Museo de Málaga, Museo Picasso Málaga, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso / Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET), Museo Casa Natal Picasso, Museo Carmen Thyssen Málaga, MUCAC (Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, sede La Coracha), Museo Revello de Toro, Aeromuseo-Museo Aeronáutico de Málaga y Museo de Arte Flamenco-Peña Juan Breva.

También se suman la Alcazaba de Málaga, Castillo de Gibralfaro, Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA), Teatro Romano, Museo de la Cofradía del Santo Sepulcro Málaga y Abadía del Císter, Museo del Vidrio y el Cristal de Málaga, Museo de la Imaginación, Casa de Gerald Brenan, Santuario de la Victoria-Torre Camarín, Cementerio Inglés, Cementerio Histórico San Miguel, Yacimientos Arqueológicos de la Araña, Museo del Automóvil y la Moda, Museo&Tour Málaga CF, Museo Cofradía de Estudiantes, Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, Ecomuseo Astilleros Nereo, OXO Museo del Videojuego, Jardín Botánico Histórico La Concepción y Museo del Transporte Urbano de Málaga.

La ciudad de Málaga participa en esta conmemoración desde 2004, como muestra de su compromiso con la difusión de sus recursos culturales y con su consolidación como destino cultural de referencia. En 2025, un total de 37.867 personas disfrutaron de las distintas propuestas organizadas con motivo del Día Mundial del Turismo, lo que supuso la cifra más alta hasta el momento. En 2024 participaron 26.020 personas; en 2023, 27.687; en 2022, 24.607; en 2021, 18.256; en 2020, 14.687; y en 2019, 23.161 visitantes.

Folleto digital con toda la programación

El Área de Turismo ha editado un folleto digital bilingüe en español e inglés que reúne la información de los espacios participantes, tanto horarios, como ubicación, actividades previstas y recomendaciones para los desplazamientos. Este documento estará disponible para su descarga a través de la web oficial de Turismo de Málaga (https://visita.malaga.eu/es/) y se distribuirá también entre las oficinas de turismo de la provincia y los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo fue instituido en 1980 por ONU Turismo con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía el conocimiento de la importancia del turismo y de sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. La celebración constituye cada año una oportunidad para acercar a residentes y visitantes el patrimonio y los recursos turísticos de los destinos y reflexionar sobre los principales retos y transformaciones del sector.

Para 2026, el lema “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo” pone el foco en el papel de la transformación digital y las nuevas herramientas tecnológicas en la evolución del sector turístico.