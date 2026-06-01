ME Málaga celebra su llegada a la capital de la Costa del Sol con una noche que transforma el concepto del lujo

Una velada que reivindica la energía contemporánea de la ciudad

La celebración tuvo lugar en el rooftop del hotel, un espacio concebido como mirador abierto al casco histórico. Durante la velada, este enclave se transformó en un escenario vivo donde música, iluminación y coctelería de autor acompañaron una experiencia progresiva a lo largo de la noche. La piscina infinity y el ambiente sonoro marcaron el ritmo del evento, generando una atmósfera cambiante desde el atardecer hasta la noche, y consolidando este espacio como nuevo punto de encuentro social en Málaga.

El concepto creativo de la inauguración, “The Art of Arrival”, articuló toda la experiencia como un recorrido sensorial desde el primer instante. El huésped accedía a un universo donde diseño, arte y cultura local dialogaban de forma continua, desde el impactante mural de bienvenida en el lobby hasta las piezas inspiradas en la tradición artística de la ciudad, creando una narrativa espacial que transformaba la llegada en un momento memorable.

La oferta gastronómica estuvo firmada por Cañitas Maite, que trasladó su propuesta al rooftop del hotel con una reinterpretación contemporánea de su cocina, en un entorno diseñado para potenciar el carácter social y experiencial de la velada.

La propuesta de la noche estuvo acompañada por la música del DJ Javier de Miguel, que firmó el ambiente sonoro desde el rooftop, y por una cuidada puesta en escena floral diseñada por Virginia González, que aportó un lenguaje natural y artístico a los espacios exteriores, reforzando la estética del evento.

El primer ME by Meliá en la capital del lujo andaluz

El proyecto de ME Málaga ha sido desarrollado por el estudio ASAH, que reinterpreta la arquitectura andaluza desde una mirada contemporánea. La luz natural, los nobles materiales y el respeto por el entorno histórico se combinan para integrarse de forma orgánica en el paisaje urbano. El interior del hotel incorpora una fuerte dimensión artística con obras originales de Picasso y Miró, junto a intervenciones contemporáneas como el mural de Marina Anaya o los techos diseñados por Rafa García.

ME Málaga cuenta con 128 habitaciones, 14 junior suites y 8 suites, concebidas como refugios urbanos. El hotel contempla espacios amplios y luminosos, orientados hacia el casco histórico y diseñados para equilibrar confort, estética y conexión con la ciudad.

En cuanto a la propuesta gastronómica de ME Málaga, esta se posiciona como uno de los elementos clave del proyecto. La experiencia culinaria, desarrollada junto al grupo Cañitas Maite -liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo-, se despliega en dos espacios gastronómicos y un pool bar adaptándose a distintos momentos del día y reforzando el carácter social y dinámico del hotel.

Cañitas Maite – Rooftop: el restaurante insignia, ubicado en la azotea del hotel, ofrece una reinterpretación de los grandes éxitos del grupo en un entorno inigualable. Tradición y vanguardia se funden en platos como sus icónicas croquetas de jamón o el carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza.

Eñe – Lobby Bar: en la planta baja, un espacio más desenfadado invita a compartir bocados creativos pensados para comer con las manos, como el donut de rabo de toro o el bocata de calamares reinterpretado.

Un nuevo icono en una ciudad que no deja de reinventarse

En línea con el momento de evolución que vive la ciudad, ME Málaga se incorpora al centro histórico con el impulso del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). El proyecto ha contado con el apoyo de diversas instituciones. En primer lugar, la Comisión Europea, cuyo respaldo y visión para promover la cohesión económica, social y territorial a través de los Fondos FEDER han sido determinantes para su desarrollo.

Asimismo, ha participado el Ministerio de Hacienda y, en particular, la Dirección General de Fondos Comunitarios, que, a través de la línea de Incentivos Regionales, ha canalizado dichos fondos y ha ejercido funciones de gestión, supervisión y acompañamiento durante todo el proceso. También ha intervenido la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de su Delegación Territorial en Málaga, desempeñando un papel clave en el impulso y seguimiento de la iniciativa.

Con este pistoletazo de salida de su inauguración oficial, ME Málaga abre sus puertas en el centro histórico tras una velada que marca el inicio de su vida como nuevo espacio de referencia en la ciudad. El proyecto se incorpora al paisaje urbano como un punto de encuentro donde arquitectura, arte y experiencia social se integran de forma natural en la propuesta del hotel.