Málaga celebra este lunes 18 de mayo "Navarra on tour"

La jornada ha sido diseñada para ofrecer una aproximación abierta, experiencial y contemporánea al universo de los vinos D.O. Navarra, poniendo el foco en propuestas que combinan tradición e innovación. En este sentido, el programa adquiere un papel central, comenzando con las actividades dirigidas a profesionales, que darán inicio a las 10:30 horas con la apertura del showroom de bodegas, un espacio de encuentro directo con elaboradores, y a las 13h una cata magistral bajo el lema “Grandes hallazgos: Navarra inesperada”, una sesión que permitirá descubrir una exclusiva selección de vinos menos conocidos pero representativos de la riqueza y diversidad del territorio. La programación matinal concluirá con un brunch armonizado con rosados D.O. Navarra, concebido para poner en valor su versatilidad gastronómica en un entorno distendido. Por la tarde, la propuesta se abre al público general con el “Tardeo con Origen”, que se desarrollará entre las 17:00 y las 21:00 horas. Esta actividad ofrece un formato más desenfadado que incluye showroom de bodegas, cata libre de una selección de vinos —con especial protagonismo de los rosados y otras referencias destacadas—, música en directo y dinámicas participativas, con el objetivo de acercar el vino a nuevos perfiles de consumidor desde una perspectiva accesible y contemporánea.

Las inscripciones para esta parada en Málaga ya se encuentran abiertas, con aforo limitado en las distintas actividades, por lo que la organización recomienda formalizar la participación con antelación a través del siguiente enlace: https://navarrawine.odoo.com/event/malaga-navarra-on-tour-27/register

“Navarra On Tour: vinos y catas para mentes libres” forma parte de una estrategia global de posicionamiento de la Denominación de Origen Navarra que recorrerá seis ciudades españolas, incluyendo próximas paradas en Bilbao, Madrid y Gijón. El objetivo es reforzar el conocimiento sobre la calidad, autenticidad y diversidad de los vinos navarros en mercados clave, poniendo en valor tanto sus referencias