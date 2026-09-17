Mahou San Miguel reconocerá a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de Málaga

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, conmemorará el 60 aniversario de su centro de producción de Málaga con la puesta en marcha de "Málaga, 60 años de Vida Compartida", una iniciativa con la que la compañía quiere reconocer a personas, instituciones y entidades que han contribuido, desde diferentes ámbitos, a la transformación y al desarrollo de la provincia durante las últimas décadas.

Con esta acción, Mahou San Miguel pone el foco en la historia compartida que mantiene con Málaga desde 1966. Seis décadas en las que la evolución de su fábrica de cerveza ha transcurrido en paralelo a la de una ciudad que hoy es referente en ámbitos como la cultura, el turismo, la innovación, el deporte o el desarrollo económico.

Estos reconocimientos nacen como un gesto de agradecimiento hacia quienes, con su trabajo, compromiso y capacidad de generar valor compartido, han contribuido a construir la Málaga actual. Una forma de devolver a la ciudad parte de lo que ha significado para Mahou San Miguel a lo largo de estos sesenta años. La iniciativa contempla cuatro categorías: un reconocimiento especial a la Trayectoria, destinado a poner en valor una contribución excepcional al desarrollo de Málaga; y tres reconocimientos específicos dedicados a la Proyección de Málaga a través del Deporte, de la Cultura y el Ocio Compartido y de su relevancia Internacional.

Los nombres de las personas y entidades distinguidas se darán a conocer durante el acto de entrega, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga.

60 años de compromiso con la provincia

Durante estas seis décadas, el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga se ha consolidado como un referente industrial y la mayor fábrica de cerveza de Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia. Según el estudio “Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024”, elaborado por Valora Consultores, su actividad genera 93 millones de euros de contribución a la economía local, 9.205 empleos directos e indirectos y 18,5 millones de euros en compras a 97 empresas malagueñas.

Esta relación se siente y se comparte también fuera de la fábrica, a través de su vinculación con iniciativas y espacios que forman parte de la vida de la ciudad, como la Feria de Málaga, Unicaja Baloncesto, el Teatro del Soho CaixaBank, el Espacio Sohrlin Andalucía y MAHOS.

Con este aniversario, Mahou San Miguel reafirma su compromiso con Málaga y su voluntad de seguir generando valor junto a sus ciudadanos, instituciones y tejido empresarial.