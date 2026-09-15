Málaga de Moda concluye la presentación de ocho firmas de la provincia en la pasarela de Nueva York

La marca promocional Málaga de Moda ha completado su acción institucional en Estados Unidos con la celebración del desfile colectivo de ocho firmas de la provincia, desarrollado este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en Nueva York. La iniciativa ha permitido trasladar al ámbito internacional la diversidad productiva y la calidad artesanal del tejido empresarial malagueño.

Sobre la pasarela neoyorquina, las marcas participantes mostraron la versatilidad técnica de la provincia. La firma Ildhorit presentó sus líneas de confección artesanal junto a las propuestas de alta ceremonia de García Galiano y la sastrería de fiesta de Moncho Heredia, de amplia trayectoria en mercados exteriores. La ligereza y elegancia contemporánea de Selva de Mar compartió escenario con las piezas exclusivas de producción limitada de Inma de la Riva - Inridelo. Por su parte, la tradición textil andaluza se proyectó mediante las colecciones a medida de Susana Zamora y la alta costura de raíces flamencas de Amparo Pardal, cerrando la nómina la propuesta nupcial de autor de Isabel Montiel, elaborada íntegramente con materiales de origen español.

La iniciativa de la Diputación de Málaga se consolida así como un instrumento de apoyo directo a la internacionalización de la industria de la moda de la provincia.