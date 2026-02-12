Madre Coraje necesita en Málaga voluntariado para transformar ropa y juguetes en oportunidades

La Fundación Madre Coraje ha lanzado una campaña de captación de voluntariado para su sede en C/ Punta Alta, 24, Polígono Industrial San Luis, con un mensaje claro: el tiempo también es un recurso capaz de transformar realidades.

La entidad necesita personas voluntarias que puedan dedicar un par de horas semanales a tareas fundamentales para su labor social y medioambiental, como la clasificación de ropa y artículos donados, la atención en la tienda solidaria de ropa y enseres, la atención en la tienda de juguetes y apoyo a la logística de talleres y tiendas solidarias.

Cada prenda clasificada, cada juguete preparado para una segunda vida y cada turno en tienda contribuyen a impulsar la economía circular y a generar fondos para proyectos sociales, educativos y humanitarios en España, Mozambique y Perú.

Bajo el lema “Me gusta”, la campaña quiere romper la idea de que el voluntariado exige grandes sacrificios. “No hablamos de cambiar tu vida, sino de sumar un pequeño espacio de tu semana a algo que tiene un impacto enorme”, explica José Mª Laza, Delegado de Voluntariado de Madre Coraje en Málaga. “Dos horas pueden parecer poco, pero cuando muchas personas dan ese paso, el cambio es real”.

Madre Coraje recuerda que su modelo convierte residuos en recursos y solidaridad en oportunidades: promueve la reutilización, reduce el impacto ambiental y financia proyectos que fortalecen comunidades vulnerables dentro y fuera de España.

La campaña está abierta a personas de todas las edades que quieran implicarse de forma flexible, con compromiso y ganas de formar parte de un equipo que demuestra que la sostenibilidad y la justicia social pueden ir de la mano.“Porque en Málaga, el cambio también empieza en una nave del Polígono San Luis… y en dos horas de tu semana”, concluye Laza.

Las personas interesadas en formar parte del voluntariado de Madre Coraje en Málaga pueden contactar a través del correo malaga@madrecoraje.org o del teléfono 952 28 78 16.