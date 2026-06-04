Llega a Málaga Kurios-Gabinete de Curiosidades, el último espectáculo del Circo del Sol

CIFRAS

La mano mecánica en KURIOS pesa 340 kg y mide 4,5 X 2 METROS. Para vestir a todo el elenco de KURIOS se crearon MÁS DE 100 TRAJES. En KURIOS se utilizan 464 ELEMENTOS de utilería, el mayor número usado en cualquier show en la historia de Cirque du Soleil.

LOS 120 INTEGRANTES de la gira de Cirque, provienen de 30 PAÍSES, entre personas nuevas y personas que llevan más de 20 AÑOS DE GIRA. KURIOS ha realizado más de 3000 ESPECTÁCULOS hasta la fecha. La banda KURIOS está conformada

por SIETE MÚSICOS que interpretan en vivo.

Es la primera vez que Cirque du Soleil presenta un NÚMERO DE BIENVENIDA encima de la Gran Carpa antes de que inicie la función. Cuando el clima lo permite, tres artistas trepan la Gran Carpa y dan la bienvenida a los asistentes. Así, el público saborea la experiencia KURIOS en cuanto entra en el recinto.

El equipo de creadores de la utilería tardó aproximadamente 250 HORAS en construir la bola de Microcosmos. Todos los artistas son responsables de maquillarse ellos mismos para cada función. Esto les puede tomar de 40 A 120 MINUTOS.