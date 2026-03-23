El Lago Marbella acoge una exclusiva cena a cuatro manos con el chef ejecutivo de Forte Village

Por una noche, Marbella acogió la esencia de uno de los destinos más icónicos del Mediterráneo. Forte Village, reconocido por su extraordinaria oferta gastronómica —con 27 restaurantes, más de 100 chefs y una bodega con más de 600 referencias— trasladó su espíritu a la Costa del Sol a través de un exclusivo menú degustación inspirado en el concepto de La Dolce Vita.

La experiencia fue mucho más que una cena: un auténtico encuentro culinario entre Cerdeña y Marbella, donde producto, técnica y creatividad se fusionaron en un recorrido gastronómico diseñado para sorprender y cautivar a los asistentes.

El evento reunió a invitados y colaboradores en un entorno privilegiado junto al lago, consolidando a El Lago Marbella como un enclave de referencia para experiencias gastronómicas singulares en la Costa del Sol.

Desde Femme Social Club, impulsores del encuentro, destacan la importancia de crear este tipo de iniciativas en las que destinos, chefs y personas se conectan para dar lugar a momentos únicos e inolvidables en torno a la gastronomía.