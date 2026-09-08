Kimpton Los Monteros Marbella fusiona atletismo de alto nivel, alta gastronomía y bienestar

En este escenario, Kimpton Los Monteros Marbella, en su condición de hotel oficial del evento, redefine la experiencia del corredor presentando un paquete de estancia creado desde una perspectiva lifestyle e integradora, donde el esfuerzo deportivo convive de forma natural con el diseño, la gastronomía consciente y el descanso boutique.

Bajo el lema “Corre. Recupérate. Relájate”, la experiencia está planeada para acompañar al atleta durante todo el fin de semana. La inmersión arrancará el viernes 25 de septiembre a la llegada al hotel, donde los huéspedes serán recibidos con un paquete de bienvenida repleto de geles, sales y nutrición especializada para la puesta a punto. Durante el viernes y el sábado, los entrenadores de Run-On guiarán sesiones exclusivas de calentamiento y ajuste de ritmo. Además, sabiendo que la nutrición es clave en la preparación, el sábado por la noche el restaurante Jara citará a los corredores para disfrutar de la Runner’s Dinner, una cena de autor llena de sabor y cargada de los nutrientes necesarios para el gran reto del día siguiente.

El domingo el día empezará temprano: a las 06:00 h el hotel servirá un desayuno madrugador y revitalizante para arrancar la mañana con toda la energía. Y para eliminar cualquier tipo de estrés logístico, Kimpton Los Monteros pondrá a disposición de sus huéspedes una flota privada de traslados que conectará a los participantes directamente con el icónico arco de bienvenida para el pistoletazo de salida, y los recogerá al cruzar la meta en el Parque del Mediterráneo.

La implicación del hotel trasciende el alojamiento tradicional. Tras haber acogido la rueda de prensa oficial de presentación de la prueba, Kimpton Los Monteros trasladará también su energía al corazón de la carrera con una activación especial en la línea de llegada. Allí, un stand propio, con la música del DJ Pepino Marino, pondrá una dosis extra de adrenalina a los atletas en su last stretch, marcando el ritmo de ese último esfuerzo antes de cruzar la meta y convirtiendo el desenlace de los 21 kilómetros en uno de los puntos de encuentro más animados y festivos de la jornada.

Tras todo ese esfuerzo, la celebración se trasladará al exclusivo entorno de Los Monteros Racquet Club, donde un evento post-carrera amenizado con música en directo y servicio de fisioterapia ayudará a soltar pulsaciones y recuperar piernas. El ritual de descanso se completa con las aguas regeneradoras de Maison CODAGE Spa y la tranquilidad de un late check-out garantizado hasta las 16:00 h, permitiendo alargar la desconexión junto al Mediterráneo. Esta experiencia completa ya se puede reservar para estancias de una o dos noches.