La Junta lanza un proyecto piloto antihackeo para las mujeres que sufren ciberviolencia de género

López ha destacado que este proyecto piloto “suma nuevos recursos para combatir la violencia de género”. Se trata de una app para las usuarias del Instituto Andaluz de la Mujer y “funciona como un escudo anticontrol y antihackeo de los teléfonos móviles o tabletas de las mujeres”. Esta aplicación detecta en el momento de ser instalada si el teléfono de la mujer ha sido hackeado y bloquea el acceso que el supuesto agresor tiene a toda su información. Y también va a repeler posibles intentos de control en el futuro.

La responsable andaluza ha subrayado que “esta iniciativa ayudará a tener ese escudo anticontrol frente a la ciberviolencia de género para que el presunto agresor no pueda acceder a su ubicación en tiempo real, a su correo electrónico, a fotos o vídeos, a sus mensajes de Whatsapp o de otras redes sociales, a quién la llama, etc”.

Además, ha remarcado que “este hackeo suele terminar en acoso, manipulación o chantaje emocional por parte del agresor”. El personal de los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer se encargará de instalar esta app en los teléfonos móviles y tabletas, tanto Android como iOs, de las usuarias para lo que recibirán una formación.

López ha asegurado que es un día “para mostrar unidad y seguir trabajando en todos los ámbitos para frenarla”. Y, en ese frente común, ha resaltado que el Observatorio Andaluz de Violencia de Género “está siendo fundamental”. Ha resaltado que desde el inicio de la legislatura se han celebrado cuatro plenos.

Así, ha resaltado que a través de este órgano se han puesto en marcha dos grupos de trabajo: uno sobre la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad y otro sobre ciberviolencia. La consejera ha recordado que el año pasado se impulsó un protocolo de violencia de género en discapacidad y este mes de noviembre ha comenzado la primera formación para profesionales sanitarios, del ámbito judicial y de centros de la mujer. El curso arrancó en Sevilla y Granada y se extenderá en las seis provincias andaluzas restantes.

El otro grupo de trabajo es sobre la ciberviolencia de género entre los más jóvenes. “Vamos a impartir una formación a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ, también en las ocho provincias, que estará dirigida a técnicos municipales de juventud, jóvenes y las entidades que los representan”, ha avanzado.