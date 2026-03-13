Julio Benavente presenta “Mariposas”, una canción que le lleva a su origen

Hoy viernes 13 de marzo, el artista y compositor Julio Benavente publica “Mariposas”, un single que nace desde un lugar profundamente personal y que marca un momento especial dentro de su camino artístico. Una canción que no solo habla del primer amor, sino también del reencuentro con las raíces y con la emoción más pura de la música.

El primer contacto real de Julio Benavente con la música fue a través del flamenco. Un impacto tan profundo que, con el tiempo, se convirtió en un pilar inseparable de su identidad artística. Aunque en su evolución natural como creador exploró otros sonidos y se acercó a códigos urbanos propios de su generación, esa raíz flamenca siempre permaneció en los cimientos de su proyecto.

Hace aproximadamente un año, el artista sintió la necesidad de volver a ese origen de una manera orgánica, sin estrategia ni cálculo, simplemente desde la honestidad. Esa reconexión le está permitiendo construir un lenguaje propio donde conviven tradición y presente. En ese proceso aparece “Mariposas”, una canción más cercana a lo esencial, de esas que —como el propio artista define— “caen del cielo” y llegan con una energía especial.

Una canción que nace en Granada

El origen de “Mariposas” se sitúa en Granada, una ciudad con un peso simbólico y musical muy fuerte dentro del universo flamenco. Durante una visita para ver cantar a su primo Arturo Rando, Julio Benavente conoció al productor y artista David Marley(Dellafuente, JC Reyes, Omar Montes…), con quien conectó musicalmente desde el primer momento.

La canción se creó en el estudio de Marley en un ambiente espontáneo y muy orgánico, rodeado de músicos de la escena como Lolo de la Encarna, Antonio El Conejo y Civantos Piano. A diferencia de otros procesos más ligados a la producción digital, esta vez la música nació en directo, dejando que las ideas fluyeran sin estructuras rígidas. La canción se fue construyendo casi como una conversación musical entre todos los presentes. Un recuerdo que el artista guarda como uno de los momentos más especiales de su proceso creativo.

La emoción del primer amor

“Mariposas” habla del primer enamoramiento que vivimos en la preadolescencia. Ese instante en el que empiezan a aparecer sensaciones que todavía no sabemos nombrar: el nerviosismo antes de ver a alguien, las cosquillas en el estómago, la emoción inocente de sentir algo por primera vez.

Un punto especial en su trayectoria

Dentro de su discografía, “Mariposas” representa un lugar singular. Es un tema más cercano a lo tradicional en su esencia, pero al mismo tiempo forma parte de la búsqueda de un sonido propio donde el flamenco conecta de forma natural con el universo sonoro que el artista ya venía desarrollando.