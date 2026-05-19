El Dr. Javier García Montesinos, nuevo director médico de Miranza Málaga

Miranza, Grupo líder en oftalmología con más de 40 centros en Españ, Andorra y Portugal, promociona talento interno. La compañía ha nombrado al Dr. Javier García Montesinos nuevo director médico de Miranza Málaga, en sustitución del Dr. Emilio Espejo, quien hasta ahora desempeñaba esta responsabilidad.

Esta decisión responde a la evolución natural del proyecto y a las necesidades de cada una de las partes en este momento. Asimismo, el Dr. Espejo continuará formando parte del equipo y mantendrá su actividad asistencial como hasta ahora, aportando su experiencia y conocimiento. Asimismo, el Grupo apuesta por la promoción interna, garantizando la máxima calidad asistencial y el avance continuo en innovación oftalmológica.

Amplia trayectoria y especialización

El Dr. García Montesinos es especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva de Miranza Málaga desde 2023. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga, realizó su formación como especialista en oftalmología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y ha completado su trayectoria con estancias formativas en centros de referencia internacional, como es el caso de Moorfields Eye Hospital, en Londres. El oftalmólogo es doctor en Medicina y cuenta con una sólida actividad científica e investigadora, con varias publicaciones en revistas especializadas y participación en congresos nacionales e internacionales.

Desde su incorporación a Miranza, el Dr. García Montesinos ha desarrollado su actividad en el ámbito del segmento anterior, contribuyendo al crecimiento y consolidación de esta área dentro del centro.

Tras su reciente nombramiento, el Dr. García Montesinos ha señalado que “asumo esta nueva etapa con la responsabilidad de seguir impulsando la excelencia asistencial y el desarrollo de nuestro equipo médico. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo a los pacientes una atención integral, basada en la innovación, la alta especialización y la calidad clínica”.

Refuerzo del área oculoplástica

En línea con su apuesta por la excelencia clínica, Miranza Málaga ha incorporado al Dr. Julián Bermúdez a su equipo médico, reforzando el área oculoplástica.

El Dr. Bermúdez es especialista en cirugía oculoplástica y cuenta con experiencia en el abordaje de patologías palpebrales, orbitarias y lagrimales. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado una actividad asistencial centrada en técnicas avanzadas de reconstrucción y cirugía funcional y estética, incluyendo lipotransferencia o lipofilling, flap frontal en ptosis congénitas, descompresión orbitaria así como reconstrucciiones complejas en tumores perioculares avanzados.

Entre 2019 y 2025, el Dr. Bermúdez formó parte del equipo del Hospital Arruzafa, en Córdoba, donde ejerció como especialista en oftalmología. En 2022, asumió el cargo de coordinador de la unidad de oculoplastia del mismo hospital, liderando el desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas para el tratamiento de patologías palpebrales y orbitarias.