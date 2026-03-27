Iznate continúa los trámites para declarar el Domingo de Resurrección de Interés Turístico Regional

El presidente cuarto de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Iznate, Gregorio Campos; y la concejala de Cultura y Fiestas, Mercedes Gallardo han presentado el programa de actos de las fiestas patronales que coinciden con el inicio de la Semana Santa. Además, han dado a conocer cómo se celebra el Domingo de Resurrección en esta localidad axárquica en el que participan todos los vecinos y vecinas.

“En la Axarquía hay múltiples manifestaciones para celebrar la Semana Santa. Todas ellas diferentes, con gran arraigo y veladoras de la tradición religioso cultural de nuestros pueblos. La de Iznate tiene dos peculiaridades: por un lado que el Viernes de Dolores coincide con las fiestas patronales por lo que conviven las celebraciones religiosas con las lúdicas; y por otro el Domingo de Resurrección que es digno de ver por la implicación de sus habitantes”, ha destacado Martín. “Hay que conocerla porque es una forma muy diferente de vivir el Domingo de Resurrección, y quien va no se queda indiferente”, ha asegurado el presidente de la institución comarcal.

El alcalde, Gregorio Campos, ha sido quien ha explicado en qué consiste la tradición del Domingo de Resurrección que ha pasado de generación en generación en Iznate. “Más de 2.000 personas vienen todos los años a conocerla. Es una celebración muy peculiar, distinta, y de gran belleza de la que disfrutamos los iznateños e iznateñas pero que también impresiona a todas las personas que nos acompañan cada año”, ha resaltado recordando que en la que “se implican todos los vecinos y vecinas con muchísima ilusión que participan de alguna forma u otra para conservar esta tradición”. Entre otros, el regidor ha citado la figura de San Pedro encarnada por Ramón Martín, “que antes hizo su padre, y que él ya prepara a su hijo para el papel.

Actualmente está en trámites de ser declarada de Interés Turístico Regional”, y cuenta con diferentes reconocimientos institucionales y mediáticos por su interés turístico y cultural.