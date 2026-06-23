Instituto Médico Miramar lidera el XXXIII Congreso de la SELMQ en Málaga con su revolucionaria "Clínica en Directo"

La Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ) ha clausurado este fin de semana su XXXIII Congreso Nacional en el Hotel Barceló de Málaga, consolidándose como un hito de asistencia y rigor científico que ha reunido a más de 300 especialistas del sector. Esta edición pasará a la historia por su enfoque eminentemente práctico y por el liderazgo indiscutible de Instituto Médico Miramar, centro malagueño de referencia internacional que ha ejercido de anfitrión.

El gran hito de las jornadas tuvo lugar el sábado 13 de junio con la esperada sesión de “Clínica Láser en Directo”. Rompiendo con los formatos docentes tradicionales de las ponencias teóricas, los asistentes pudieron entrar virtualmente al quirófano en tiempo real. Los doctores pudieron interactuar en directo discutiendo aspectos clave de la interacción biológica y la dosimetría de los tratamientos.

El protagonismo de Instituto Médico Miramar quedó patente no solo en la organización, sino también en el desempeño de sus principales figuras médicas. El Dr. Fernando Urdiales Gálvez, director de Instituto Médico Miramar y Vicepresidente 1º de la SELMQ, actuó como el principal impulsor de la cita. Con 40 años de experiencia clínica, el Dr. Urdiales lideró el debate científico sobre rejuvenecimiento facial integral y el uso de ecografía de alta resolución para valorar tratamientos regenerativos combinados. A su lado, la Dra. Sandra Martín Sánchez, médico estético en Instituto Médico Miramar, protagonizó una brillante ponencia sobre el abordaje conjunto del fotodaño y la pérdida de volúmenes faciales en una única sesión.

La inauguración oficial estuvo presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados y el Dr. Pedro Navarro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Las autoridades políticas y médicas se unieron a la junta directiva de la SELMQ para lanzar un mensaje unánime de tolerancia cero contra el intrusismo profesional, defendiendo que el uso de tecnologías de luz y energía debe estar reservado estrictamente a médicos cualificados para garantizar la total seguridad del paciente.