El Instituto Econospérides organiza una charla-coloquio con Joaquín Abós sobre instituciones financieras internacionales

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga acoge la charla-coloquio ‘Instituciones financieras internacionales: un mundo de posibilidades’ del ingeniero industrial y exdirectivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) Joaquín Abós Torres, el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas. La entrada es libre previa confirmación de asistencia a instituto@econosperides.es.

La charla-coloquio, organizada por el Instituto Ecosnospérides, describirá las posibilidades y ventajas que ofrecen las instituciones financieras internacionales a bancos, empresas productivas, PYMES, consultores y futuros graduados universitarios. Se detallarán sus características especiales, tanto por su organización como por su trabajo interno y su proceso de evaluación y aprobación de operaciones. Además, se analizarán los criterios y condiciones de la financiación que ofrecen, así como las oportunidades de negocio.

Joaquín Abós Torres

Joaquín Abós Torres es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (E.T.S.I.I.) de Barcelona y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE (alumni nº 34). Realizó estancias de especialización en la Banque Rothschild (París), el Bank of America (San Francisco) y J.P.Morgan (Nueva York). Fue alto directivo en diversas entidades financieras, comenzando por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (hoy día, Ibercaja), facilitando la llegada de General Motors a Zaragoza en los años 70 del pasado siglo. Más tarde, en el Banco Hispano Americano y en el Banco Atlántico. Fue Senior Banker en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), localizado en Londres, ayudando a los antiguos países comunistas en su transición a una economía de mercado. Ha sido el único español en trabajar en el Fondo para el Desarrollo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con sede en Viena. Su experiencia profesional le ha llevado a visitar 67 países.

Una vida tan rica de experiencias puede leerse en Una vida hiperbólica. Memorias (1945–2022), que publicó en enero de 2023.