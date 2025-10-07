En el distrito Cruz de Humilladero

Inauguran en Málaga la escuela de música moderna Rock Factory

La reconocida escuela de música moderna Rock Factory, considerada una de las mejores de España, inaugura su nueva sede en Málaga capital, tras una década de éxito en otras localidades de la provincia como Marbella (San Pedro de Alcántara) y Casares. Con un enfoque innovador que combina tecnología, metodología propia y una fuerte orientación práctica, Rock Factory ha formado en estos últimos 10 años a cientos de alumnos que han obtenido reconocimientos internacionales.

Isabel Naranjo

Malaga |

Musica
La apertura en Málaga capital marca un paso importante en la expansión de este proyecto, que apuesta por el talento local y la creación de una comunidad local musical vibrante. La nueva sede acaba de abrir sus puertas y ofrece clases de instrumentos (batería, guitarra, bajo, piano, ukelele, trompeta, trombón y saxofón, entre otros) y canto, tanto en clases individuales como grupales. Uno de sus programas más destacados es el de Minimúsicos, dirigido a niños y niñas desde los 3 años, donde los más pequeños descubren el lenguaje musical a través del juego, la creatividad y la exploración sonora.

