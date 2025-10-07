Inauguran en Málaga la escuela de música moderna Rock Factory

La apertura en Málaga capital marca un paso importante en la expansión de este proyecto, que apuesta por el talento local y la creación de una comunidad local musical vibrante. La nueva sede acaba de abrir sus puertas y ofrece clases de instrumentos (batería, guitarra, bajo, piano, ukelele, trompeta, trombón y saxofón, entre otros) y canto, tanto en clases individuales como grupales. Uno de sus programas más destacados es el de Minimúsicos, dirigido a niños y niñas desde los 3 años, donde los más pequeños descubren el lenguaje musical a través del juego, la creatividad y la exploración sonora.