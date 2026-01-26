Hoy lunes 26 de enero, a partir de las diez de la mañana, se producirán desembalses del pantano

Debido a las operaciones de explotación de las presas del Guadalhorce, motivado por ejecución de Obras y Mantenimiento y Seguridad de las Presas, se informa que a partir de hoy lunes 26 de enero y hasta mañana martes 27 de enero, de 10:00 horas y hasta las 10:00 horas de mañana se procederá a elevar el caudal circulante actual del Río Guadalhorce, mediante maniobra de apertura de compuertas de desagüe de la Presa del Tajo de la Encantada con un desembalse de 15 metros cúbicos por segundo.

Como consecuencia de ello, podrá verse incrementado el nivel del Río Guadalhorce y aumentar los niveles de fango y turbidez del agua en el mismo, así como afectar a algún vado en particular a pocos kilómetros aguas abajo de la presa.

Desde el Ayuntamiento se informa a toda la ciudanía para que tengan mucha precaución en los entornos cercanos al río así como los vados.