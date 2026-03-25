El Hospital Clínico de Málaga impulsa la prevención del cáncer de Cérvix

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) impulsa la prevención del cáncer de cérvix a través de una jornada de actualización para profesionales con el objetivo de analizar datos sobre cribado, así como las últimas novedades en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Asimismo, este encuentro, que ha contado con la participación de más de un centenar de inscritos, se celebra en el marco de la celebración del día mundial del cáncer de Cérvix.

El evento ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y del director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, quienes han destacado la importancia de la formación continua para mejorar la salud de las mujeres malagueñas.

La jornada tiene como objetivo general promover un conocimiento integral sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cérvix uterino en el área sanitaria del hospital. Mediante la actualización clínica de los profesionales implicados, la coordinación interdisciplinar y la mejora en la captación poblacional para el cribado. La actividad está dirigida a personal de programas de cribado, citología, ginecología, anatomía patológica, microbiología, enfermería especializada y oncología.

En el ámbito de la atención primaria se ha analizado el proceso de implantación del cribado poblacional y los algoritmos de seguimiento, junto con los planes de vacunación del VPH y su cobertura actual. Por otro lado, la innovación en el diagnóstico centrado en la detección microbiológica del virus y el estudio de las alteraciones citológicas preneoplásicas mediante nuevas herramientas de inmunomarcaje ha centrado el índice temático de la jornada. Finalmente, el manejo clínico desde el tratamiento quirúrgico y colposcópico hasta los resultados de supervivencia en tratamientos oncológicos radioterápicos y sistémicos también han protagonizado aspectos debatidos en el encuentro.

Sensibilización y participación ciudadana

Uno de los momentos destacados del evento ha sido la mesa redonda final sobre cómo mejorar la participación en el cribado poblacional. En este bloque, se han analizado estrategias de comunicación, así como la estructura provincial de la implantación del programa de cribado para analizar la importancia de la comunicación estratégica y el impacto de las redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía sobre estas citas preventivas.

"Promover la actualización científica de los profesionales es vital para asegurar que la coordinación interdisciplinar redunde en una mejor atención y captación de las pacientes," ha insistido el director gerente del hospital, Jesús Fernández Galán.

Por otro lado, cabe resaltar que este encuentro ha contado con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), consolidando el compromiso del hospital con la excelencia clínica en el Área Sanitaria de Málaga.