Hombres G llega este próximo 1 de agosto a Marenostrum Fuengirola con su Gira 2026 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'

La Gira 2026 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' de Hombres G aterriza en Marenostrum Fuengirola con el pop rock español que ha marcado generaciones, grandes clásicos para cantar a pleno pulmón y una noche de verano llena de nostalgia y buen rollo.

La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026 es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

“Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante” – Hombres G.

El concierto tendrá lugar el día 1 de agosto a partir de las 21:30h con entradas ya disponibles desde los 56,50€ aquí: https://marenostrumfuengirola.com/eventos/hombres-g/