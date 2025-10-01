Higuerón Resort lanza un podcast que une cocina, cultura y territorio con Diego Gallegos al frente

La presentación oficial tuvo lugar esta mañana en “La Oficina”, el espacio de trabajo del chef, dentro de Higuerón Resort y reunió a representantes institucionales como Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga; Rodrigo Romero Morales, teniente de alcalde de Fuengirola; y Luis García, director de marketing, relaciones institucionales y comunicación de Higuerón Developments.

Historias que se cocinan en Higuerón Resort

El primer episodio se estrenará el miércoles, 8 de octubre, con un invitado que representa como pocos el espíritu de Málaga: Berni Rodríguez, exjugador de la NBA y figura histórica del Unicaja. Su trayectoria deportiva, marcada por la cercanía y el compromiso con su tierra, lo convierte en el protagonista perfecto para abrir esta serie de conversaciones que buscan emocionar sin artificios.

A lo largo de los episodios, pasarán por el podcast voces tan diversas como Gordo Máster, Fidel Alonso, Miguel Ojeda, Alberto Chicote o Mari de Chambao. Todos ellos compartirán mesa y diálogo con Diego Gallegos en un formato que rehúye lo impostado y celebra lo auténtico.

Un espacio para escuchar, saborear y pensar

El “Diego Gallegos Podcast” se emitirá cada miércoles y propone una experiencia íntima, donde la gastronomía funciona como catalizador de historias personales, reflexiones y momentos compartidos. Más que un podcast, es una declaración de intenciones: la de seguir posicionando a Málaga como un referente cultural y gastronómico, desde la innovación, la sensibilidad y el respeto por lo local.

Desde Higuerón Resort, este proyecto se enmarca en una forma de entender la cocina como punto de encuentro. Un lugar donde el producto, el territorio y las personas se conectan para dar voz a historias que merecen ser contadas.